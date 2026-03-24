Nieto de Anita Alvarado terminó en urgencias tras su primer día de jardín infantil

24 mar. 2026 - 09:45 hrs.

Un preocupante episodio afecta al entorno familiar de Anita Alvarado, luego de que su nieto terminara en urgencias tras su primer día de jardín infantil.

La situación fue dada a conocer por la madre del bebé, Xephora Alvarado, quien reside desde hace varios años en Australia.

“Terminamos en urgencias”

A través de redes sociales, la influencer mostró a su hijo —y nieto de Alvarado—, Luke William, atravesando un complejo momento de salud.

Si bien no se entregaron detalles sobre lo sucedido, Xephora publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde aparece junto al menor con buen ánimo, aunque utilizando una silla de ruedas, generalmente utilizada para el traslado de pacientes.

“Después de su primer día de jardín terminamos en urgencias”, señaló la influencer.

Xephoraaa Instagram

Actualmente, Xephora Alvarado —quien cuenta con más de 80 mil seguidores— vive alejada de Chile y desarrolla contenido enfocado en su maternidad y en su experiencia de vida en Australia, país donde se ha radicado en los últimos años.