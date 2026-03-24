Se hizo conocida como la "Doctora Cahuín": Así luce Nicole Pérez ex chica Mekano

24 mar. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

Nicole Pérez es una de las participantes más recordadas del exitoso programa juvenil de Mega: Mekano. La actriz se dio a conocer como "Doctora Cahuín", un personaje muy popular, que revelaba todos los secretos de los participantes.

En 2004 Pérez tuvo una participación en la teleserie "Xfea2", en la que interpretó a Daniela Morgado, una de las estudiantes de la Universidad "El Sol". Un año después se retira del programa tras quedar embarazada de su primera hija, pero regresa poco después de dar a luz.

Durante su paso por Mekano, Nicole construyó fuertes lazos de amistad con otras participantes como Cathy Barriga, Monserrat Torrent y Karen Bejarano. En 2007 el programa llegó a su fin, pero ella decidió seguir su camino en la televisión nacional y se incorporó al elenco de Yingo, con un personaje con la esencia de la "Doctora Cahuín", pero bajo el pseudónimo de "Jlo".

Nicole Pérez. Jlo Yingo

Nicole Pérez después de Mekano

Han pasado más de 20 años desde su participación en el exitoso programa juvenil y aunque se desempeña como creadora de contenido en redes sociales, Nicole Pérez se alejó de la televisión para dedicarse a los negocios: Es cofundadora de una automotora y consultora de una marca que vende productos para el cuidado corporal.

Actualmente, tiene 43 años y tres hijos, Isidora, Andrés y Rafael Carvallo. En 2015, después de su paso por Yingo, se mudó a Estados Unidos junto a su pareja Andrés Carvallo y sus hijos, pero tras una mala experiencia migratoria, dos años más tarde decidieron volver a Chile.

Acumula más de 280 mil seguidores en Instagram y comparte contenido familiar, motivacional y sobre su emprendimiento digital en el que enseña a mujeres a monetizar sus redes sociales, a través de la distribución de productos quemadores de grasa, a base de colágeno hidrolizado.

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