¿Quién es el actor que interpreta a José Antonio Kast en Detrás del muro?

20 mar. 2026 - 20:13 hrs.

¿Qué pasó?

Hace solo una semana, el icónico programa de humor recordado por todos los chilenos, Detrás del Muro, regresó a las pantallas de Mega. Con un capítulo inaugural lleno de risas y parodias, Kike Morandé y su elenco conquistaron a los televidentes.

El eje central de la primera noche fue el cambio de mando presidencial. Aunque se esperaba que Toto Acuña personificara al exmandatario Gabriel Boric, había expectación por saber quién estaría detrás del papel del Presidente José Antonio Kast.

Detrás del Muro. Mega

¿Qué actor imitó a Kast la primera noche de Detrás del Muro?

El responsable de interpretar al Presidente José Antonio Kast fue el actor Juan Pablo Bastidas. Conocido por sus personajes en teleseries como "Sucupira", "Estúpido Corazón" y "A todo dar", donde tuvo su primer protagónico.

La última actuación de Bastidas fue en 2007 cuando participó en la teleserie "Montecristo", después decidió alejarse de la pantalla chica para dedicarse a la docencia, consultorías y el coaching comunicacional.

@jpbastidas Instagram

"Qué gusto dio ver nuevamente actuando a Juan Pablo Bastidas", "Resucitaron a Juan Pablo Bastidas, en su mejor momento y parodia... ¡Eres el mejor Kast que he visto!", y "¡Espectacular! Y Juan Pablo Bastidas el mejor Kast", fueron algunos comentarios de seguidores que reconocieron al actor.

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