"Con Pincoya no": Participante de Gran Hermano Argentina recibe ola de críticas por imitar el acento chileno

19 mar. 2026 - 18:25 hrs.

Un video del reality Gran Hermano Argentina se viralizó en redes sociales causando rechazo en algunos internautas chilenos. En el clip aparecen cuatro competidores de la actual edición, pero las críticas fueron dirigidas a Solange Abraham por imitar el acento de Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya.

Los participantes se encontraban comentando una situación ocurrida durante la gala del miércoles, en la que el líder de la semana le quitó la posibilidad de voto a varios competidores, incluidas Solange y Pincoya, quien dijo estar tranquila con la decisión.

Contrario a la posición de la chilena, Abraham sí expresó su molestia por no poder nominar esta semana y en su descargo criticó la reacción de Jennifer Galvarini. Para Solange, Pincoya debería abandonar la competencia porque "no está jugando".

"Se lo agradezco porque yo voy a moco tendido a votar. Les tengo cariño así que igual bacán que me libré de nominar", respondió la nacional respecto al veto de su voto. Frase que parodió la participante argentina, intentando adoptar el acento chileno con gestos de fastidio.

"Con Pincoya no, afuera Sol", "Que lo diga frente a ella a ver si se atreve", "Te sale pésimo la imitación", fueron algunos comentarios de seguidores de la chilena, tanto en TikTok como en Instagram.

Lo cierto es que la convivencia entre ambas nunca ha sido la mejor, en ocasiones pasadas han tenido varias discusiones y al reconocerse como participantes fuertes, ambas aprovechan cualquier situación para exponerse mutuamente.

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