Cinco figuras de redes sociales harán venta de closet en Las Condes: Así puedes participar
¿Qué pasó?
Cada vez son más las influencers que se suman a la tendencia de la moda circular a través de los conocidos closet sale, instancia que también aprovechan para compartir con su comunidad de seguidores. Esta vez se sumó Rosario Bravo y la actividad será a beneficio de una corporación sin fines de lucro.
El evento se llevará a cabo esta semana y contará con la participación especial de una diseñadora y otras tres figuras conocidas en redes sociales y algunos medios de comunicación.
La organización que será beneficiada por esta iniciativa es Corporación Ser, una ONG sin fines de lucro que brinda atención de calidad a enfermos cardiovasculares que no cuenten con los recursos para tratar su afección.Ir a la siguiente nota
Para quienes no estén familiarizadas con esta dinámica, las ventas de closet consisten en vender ropa usada en muy buen estado y a precios accesibles. Cuando son organizadas por creadoras de contenido, no solo consiste en comprar y vender ropa, sino que también se genera un ambiente de conversación entre mujeres, algunas incorporan asesorías de imagen, entre otras cosas.
¿Cuándo y donde será el Closet Sale de Rosario Bravo?
A través de sus historias de Instagram la podcaster publicó la invitación a su venta de closet y reveló que sus invitadas especiales son la periodista Francisca Jorquera, la creadora de contenido para viajeros Javiera Martino, la locutora Evelyn Bravo y la diseñadora Paula Vigneaux.
Si quieres ser parte del evento, solo debes asistir el próximo sábado 28 de marzo a Lo Fontecilla #101, oficina 305, comuna de Las Condes, desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.
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