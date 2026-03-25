Cinco figuras de redes sociales harán venta de closet en Las Condes: Así puedes participar

25 mar. 2026 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

Cada vez son más las influencers que se suman a la tendencia de la moda circular a través de los conocidos closet sale, instancia que también aprovechan para compartir con su comunidad de seguidores. Esta vez se sumó Rosario Bravo y la actividad será a beneficio de una corporación sin fines de lucro.

El evento se llevará a cabo esta semana y contará con la participación especial de una diseñadora y otras tres figuras conocidas en redes sociales y algunos medios de comunicación.

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La organización que será beneficiada por esta iniciativa es Corporación Ser, una ONG sin fines de lucro que brinda atención de calidad a enfermos cardiovasculares que no cuenten con los recursos para tratar su afección.

Para quienes no estén familiarizadas con esta dinámica, las ventas de closet consisten en vender ropa usada en muy buen estado y a precios accesibles. Cuando son organizadas por creadoras de contenido, no solo consiste en comprar y vender ropa, sino que también se genera un ambiente de conversación entre mujeres, algunas incorporan asesorías de imagen, entre otras cosas.

¿Cuándo y donde será el Closet Sale de Rosario Bravo?

A través de sus historias de Instagram la podcaster publicó la invitación a su venta de closet y reveló que sus invitadas especiales son la periodista Francisca Jorquera, la creadora de contenido para viajeros Javiera Martino, la locutora Evelyn Bravo y la diseñadora Paula Vigneaux.

Si quieres ser parte del evento, solo debes asistir el próximo sábado 28 de marzo a Lo Fontecilla #101, oficina 305, comuna de Las Condes, desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.

@rosario.la.bravo Instagram

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