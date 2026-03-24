Metro de Santiago cambia tipografía en estaciones de la Línea 1: Esta es la razón

24 mar. 2026 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago dio inicio a una fase de renovación en la identidad visual de sus estaciones. El plan que se empezó a desarrollar este mes incluye el cambio de la fuente con la que está señalizada cada estación del servicio. Aunque es una modificación menor, no pasó desapercibida para algunos usuarios.

Este proceso de modernización de la red de metro se dividirá en tres fases y tiene como objetivo estandarizar la estética de todo el sistema y que la señalización sea más neutra y funcional.

En ese sentido, Metro optó por utilizar la tipografía Helvetica Neue, una fuente bastante legible, utilizada por el servicio de metro en otros países. Según informaron desde la administración del tren subterráneo, esta decisión se basa en un Estudio de Experiencia de Viaje realizado en 2025, en el que una de las solicitudes de mejora tenía que ver con la señalética.

Por una parte, diferentes pasajeros se refirieron al deterioro en los letreros que identifican algunas estaciones, mientras que otros lo hicieron sobre la fuente de estaciones antiguas, la consideran poco uniforme y podría confundirlos al momento de tomar una decisión rápida durante su traslado.

@vich0bg vía X

Una mejor experiencia de viaje

Considerando los resultados del estudio y las opiniones de los usuarios de la Red de Metro, la empresa implementó un plan piloto en estaciones de la línea 1, con la finalidad de mejorar la experiencia de viaje, bajo tres importantes factores.

Legibilidad: La fuente Helvética Neue facilita la lectura a pasajeros con dificultades visuales. Posee trazos limpios que aportan claridad visual.

Seguridad operacional: Mejoras en el color y contraste en áreas como bordes de andén y escaleras, lo que previene accidentes y ofrece una mejor orientación a los usuarios.

Cultura: La nueva señalética incorpora hitos relevantes de cada estación, transformando los paneles en herramientas de mediación cultural.

Las fases del proceso de modernización serán las siguientes:

Línea 1: Plan piloto durante el mes de marzo

Líneas 2 y 4: Segunda etapa de cambio progresivo.

Líneas 3, 5 y 6: Fase final. Se espera que ocurra durante los próximos meses, antes de finalizar el año.

De completarse el proyecto, sería la primera vez que el Metro de Santiago comparte una misma identidad visual, sin importar qué línea o estación recorran los pasajeros.

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