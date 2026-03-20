Museo Violeta Parra reabrirá sus puertas al público general: ¿Desde qué fecha se podrá ingresar?
¿Qué pasó?
El Museo Violeta Parra anunció la reapertura de sus puertas al público general, tras remodelar su infraestructura. A través de sus redes sociales confirmaron la fecha y el nuevo atractivo cultural que incorporaron a las instalaciones.
La galería está ubicada en el barrio San Borja, específicamente en Avenida Vicuña Mackenna 37. El horario de atención al público será de 10:00 am a 17:30 pm, de martes a sábado.
"¡Tenemos buenas noticias! El Museo volverá a abrir para que nos puedan visitar y conocer todas las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes", es parte de lo que dice en la descripción del post donde publicaron la noticia.Ir a la siguiente nota
¿Cuándo es la reapertura del Museo Violeta Parra?
A partir del próximo martes 24 de marzo, las puertas del museo estarán abiertas para todo público. Según informaron, quienes asistan podrán disfrutar de una "renovada museografía, cuatro salas de exposición y actividades para toda la familia".
Esta nueva propuesta incorpora archivos sonoros, obras visuales, fotografías y documentos que permiten conocer la labor, el compromiso y el legado de Violeta Parra en la cultura popular chilena.
¿Qué exposiciones habrá?
El recinto cuenta con 2 pisos de exposición divididos en cuatro salas. En el primer nivel se encuentra la Sala Canto a lo Humano, en ella se expondrá “El folklore de Chile según Violeta Parra”, que incluye la exhibición de archivos de prensa, discografía y fotografías de Julio Bustamante, además de obras como La huelga de los campesinos, las Centésimas.
Mientras que en el segundo piso se encuentran las salas: Canto a lo poeta, Canto a lo divino y la Sala Comadres, una nueva incorporación dedicada al vínculo artístico y personal entre Violeta Parra y Margot Loyola, realizada en colaboración con la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios.
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