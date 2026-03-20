Museo Violeta Parra reabrirá sus puertas al público general: ¿Desde qué fecha se podrá ingresar?

20 mar. 2026 - 14:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Museo Violeta Parra anunció la reapertura de sus puertas al público general, tras remodelar su infraestructura. A través de sus redes sociales confirmaron la fecha y el nuevo atractivo cultural que incorporaron a las instalaciones.

La galería está ubicada en el barrio San Borja, específicamente en Avenida Vicuña Mackenna 37. El horario de atención al público será de 10:00 am a 17:30 pm, de martes a sábado.

"¡Tenemos buenas noticias! El Museo volverá a abrir para que nos puedan visitar y conocer todas las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes", es parte de lo que dice en la descripción del post donde publicaron la noticia.

¿Cuándo es la reapertura del Museo Violeta Parra?

A partir del próximo martes 24 de marzo, las puertas del museo estarán abiertas para todo público. Según informaron, quienes asistan podrán disfrutar de una "renovada museografía, cuatro salas de exposición y actividades para toda la familia".

Esta nueva propuesta incorpora archivos sonoros, obras visuales, fotografías y documentos que permiten conocer la labor, el compromiso y el legado de Violeta Parra en la cultura popular chilena.

¿Qué exposiciones habrá?

El recinto cuenta con 2 pisos de exposición divididos en cuatro salas. En el primer nivel se encuentra la Sala Canto a lo Humano, en ella se expondrá “El folklore de Chile según Violeta Parra”, que incluye la exhibición de archivos de prensa, discografía y fotografías de Julio Bustamante, además de obras como La huelga de los campesinos, las Centésimas.

Mientras que en el segundo piso se encuentran las salas: Canto a lo poeta, Canto a lo divino y la Sala Comadres, una nueva incorporación dedicada al vínculo artístico y personal entre Violeta Parra y Margot Loyola, realizada en colaboración con la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios.

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