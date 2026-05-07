Misterioso enmascarado en calles de San Miguel: Videos lo muestran causando temor con un cuchillo

07 may. 2026 - 10:58 hrs.

¿Qué pasó?

Los vecinos de San Miguel están atemorizados por un hombre enmascarado que fue captado caminando por las calles de la comuna portando lo que -se presume- es un cuchillo carnicero. Lo cierto es que, pese a la preocupación ciudadana, se desconoce su paradero y su motivación.

Una vecina del sector señaló que efectivamente el sujeto andaría con un "cuchillo largo" y que llegó a pararse "fuera de la puerta" de su domicilio, apuntando con este elemento.

"Nos preocupó bastante. En la noche estamos más alerta. No sé si sus intenciones eran asustar o algo más", dijo la testigo, quien se sumó a otras personas que se preguntan cuáles son las intenciones de este hombre.

¿Qué dice Carabineros?

El capitán de Carabineros, Daniel Medina, conversó este jueves con el matinal "Mucho Gusto" y detalló que personal policial levantó toda la evidencia recopilada en redes sociales, indicando que aún no hay una denuncia formal contra una persona con las características de este enmascarado.

"Lo que sí sabemos es que a los vecinos les genera preocupación, por eso se levantó la información. Si me está viendo ahora y tiene información que quiera entregar, que la aporte", remarcó.

En los registros, el sujeto enmascarado aparece utilizando una especie de chaqueta de color rojo, jeans claros y zapatos café (o beige), con el cuchillo en su mano derecha, en varias ocasiones, a la altura de su rostro.

"Hay un video preocupante"

La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, explicó que "hay un video preocupante que se ha viralizado y estamos tomando las medidas para que no pase nada. Se han hecho patrullajes permanentes y solicitamos a la población que nos avise cualquier cosa".

La jefa comunal mencionó que la idea es identificarlo: "Ver en qué condiciones se encuentra. Si estuvo en una fiesta de disfraces o si es algo más grave, una persona que quiera dañar a otros. Lo que sea, a nosotros nos sirve para tomar las medidas preventivas".

Agregó que "el llamado es a hacer la denuncia al 1456. Siempre que nos hagan la denuncia, vamos a ir al lugar a verificar los hechos".

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