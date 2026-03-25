El lujoso regalo que Jorge Valdivia le dio a su nueva pareja para su cumpleaños

25 mar. 2026 - 12:02 hrs.

Hace unos días, Jorge Valdivia confirmó públicamente su nueva relación amorosa con Priscilla 'Titi' Armenakis, con quien compartió una tierna foto para el cumpleaños de la periodista.

En la imagen, la también empresaria aparecía con un enorme ramo de flores, que presuntamente le habría dado el 'Mago', sin embargo, el exfutbolista le dio otro regalo que no pasó desapercibido.

El lujoso regalo de Jorge Valdivia a su nueva pareja

Según contó la periodista Cecilia Gutiérrez en el pódcast 'Bombastic', "ellos celebraron el cumpleaños de la Titi en la casa del Mago. Le regaló un punto de luz de Tiffany".

Una marca de joyas exclusiva que también es una de las favoritas de la exesposa del seleccionado chileno: "A la Daniela (Aránguiz) le gusta mucho Tiffany también", aseguró Gutiérrez.

A pesar de que no reveló el modelo exacto del collar, un punto de luz tradicional en esa joyería cuesta como mínimo $1.5 millones.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz sobre la nueva pareja del Mago?

El periodista Manu González, reveló en el programa que Daniela Aránguiz "está contenta. Dice que le parece muy bien, que ya han pasado cuatro años (desde la separación) y, obviamente, si Jorge ha encontrado una persona que le quiere, que le cuida y que se entiendan, pues está muy bien".

Agregó que para la exchica Mekano lo más importante es que la nueva pareja de Valdivia tenga una buena relación con sus hijos.

Para cerrar, Cecilia Gutiérrez reveló que "Jorge ha estado muy presente últimamente con sus hijos, mucho más de lo que pudo estar hace tiempo, porque, obviamente, él tenía una profesión que requiere muchos tiempos fuera de la casa".

Todo sobre Jorge Valdivia