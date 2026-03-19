Jorge Valdivia puso fin al misterio y presentó a su nueva pareja: ¿Quién es la novia del Mago?

19 mar. 2026 - 17:52 hrs.

Después de varios días de rumores, Jorge Valdivia despejó el misterio y mostró por primera vez una imagen con su nueva pareja, con quien ya estaría saliendo desde hace unos tres meses.

A través de Instagram, el Mago compartió un tierno registro con Priscilla "Titi" Armenakis, quien es periodista y dueña de una agencia de viajes.

La foto que confirmó el romance

En la foto aparece Valdivia abrazando a su nueva novia, quien estaba posando con un ramo de flores que le habría regalado el exfutbolista.

La mujer estuvo de cumpleaños y habría festejado junto al deportista en un restaurante al aire libre, según se pudo apreciar en el registro.

La pareja se habría conocido por amigos en común e incluso ya disfrutaron de un viaje junto a los hijos de Valdivia, aunque esta es la primera vez en la que se muestran juntos públicamente.

"Ella es separada y tiene cuatro hijos. Son seis, tienen media docena", contó la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic.

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