Muere actor de Juego de Tronos a los 35 años: "Partió en paz, rodeado de familia y amigos"

09 abr. 2026 - 11:27 hrs.

El mundo del entretenimiento despidió esta semana a uno de sus talentos más queridos y admirados. Michael Patrick, actor irlandés conocido por su aparición en Juego de Tronos y por una destacada carrera en el teatro y la televisión, falleció el martes 7 de abril a los 35 años tras una batalla de tres años contra la enfermedad de la neurona motora, conocida también como MND por sus siglas en inglés.

Su muerte fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, a través de un emotivo mensaje en Instagram al día siguiente, en el que reveló que el actor había pasado sus últimos diez días internado en el Northern Ireland Hospice de Belfast, rodeado del amor de su familia y sus amigos más cercanos.

Carrera del actor

La noticia sacudió a la comunidad artística de Irlanda del Norte y a los fanáticos de la serie que lo vieron aparecer en el sexto episodio de la séptima temporada de Juego de Tronos, donde interpretó a un salvaje de más allá de El Muro.

Patrick fue también dramaturgo, actor de teatro shakespeariano y una figura que enfrentó su enfermedad con una valentía y un sentido del humor que lo convirtieron en una inspiración para muchísima gente. Su historia, marcada por la creatividad y la dignidad incluso en los momentos más difíciles, dejó una huella profunda en todos los que tuvieron el privilegio de cruzarse con él.

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Su esposa escribió en su mensaje de Instagram: "La noche de ayer, Mick lamentablemente falleció en el Northern Ireland Hospice. Fue ingresado hace diez días y fue cuidado por el increíble equipo que trabaja allí. Partió en paz, rodeado de familia y amigos". Las palabras de su esposa reflejaron el dolor de una pérdida devastadora, pero también el alivio de saber que su partida fue tranquila y acompañada.

En el mismo mensaje, Naomi describió a su marido con palabras que resumen quién fue Michael Patrick más allá de la enfermedad: "Se ha dicho más de una vez que Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de estar en contacto con él, no solo durante los últimos años de su enfermedad, sino en cada día de su vida". Esa descripción resume bien a un hombre que no dejó de crear ni de vivir intensamente, incluso cuando su cuerpo le ponía los mayores obstáculos.

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Estaba diagnosticado desde 2023

Patrick fue diagnosticado con la enfermedad de la neurona motora en febrero de 2023. La MND es una condición neurológica que destruye progresivamente los nervios que controlan los músculos, generando debilidad creciente que con el tiempo afecta el habla, la capacidad de tragar y de mover las extremidades. No tiene cura. A pesar de ese diagnóstico devastador, el actor no se retiró del mundo ni de su trabajo, sino que canalizó su experiencia en nuevos proyectos artísticos.

Uno de los ejemplos más poderosos de esa actitud fue su versión de Ricardo III de Shakespeare en el Lyric Theatre de Belfast, en la que interpretó al rey usando una silla de ruedas. El actor adaptó la obra junto a su compañero Oisín Kearney para que el personaje recibiera, al inicio del relato, el diagnóstico de una enfermedad terminal similar a la MND. Esa producción le valió el Judges' Award en los Stage Awards de enero de 2025 y una ovación de pie del público, en lo que fue uno de los momentos más memorables de su carrera.

Meses antes de morir, en febrero de 2026, Patrick compartió en redes sociales una actualización sobre su estado de salud que conmovió a miles de personas. Reveló que su neurólogo le había dado aproximadamente un año de vida y que había decidido no someterse a una traqueotomía, en parte porque la falta de personal médico significaba que debería pasar entre seis y doce meses hospitalizado antes de poder volver a su hogar. "No quiero arriesgar una cantidad significativa de tiempo en el hospital si estoy en las etapas finales de la MND", escribió. Pese a todo, agregó que había "mucho por vivir y mucho planeado".

Su esposa cerró el mensaje con una cita del escritor irlandés Brendan Behan que, según Naomi, Michael amaba profundamente: "Las cosas más importantes que hay que hacer en el mundo son conseguir algo para comer, algo para beber y que alguien te ame". Una frase que, en el contexto de la vida de Michael Patrick, suena como el mejor resumen posible de quien fue: un hombre que eligió el amor, la alegría y el arte hasta el último momento.

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