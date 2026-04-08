Maite Orsini se refirió a los nombres a los que se le ha vinculado amorosamente: "Me cuesta entender de qué se me juzga tanto"

08 abr. 2026 - 18:47 hrs.

¿Qué pasó?

Pocos nombres han generado tanto ruido mediático en el último tiempo como el de Maite Orsini. La exdiputada, que durante meses intentó mantener un perfil bajo respecto a su vida privada, alcanzó un punto de saturación.

A través de sus redes sociales, Orsini decidió "pasar lista" a las constantes acusaciones de infidelidad y vínculos sentimentales que se le han atribuido, marcando una línea definitiva entre lo que está dispuesta a tolerar y lo que considera una vulneración sistemática a su honra.

Este desahogo fue la respuesta a una seguidilla de especulaciones que la vinculaban con diversas figuras del espectáculo y el deporte, como Jorge Valdivia, Marcelo Díaz y hasta el actor Marcelo Alonso. En ese contexto, la abogada optó por la transparencia total y abordó cada uno de estos puntos.

Desahogo de Maite Orsini

Orsini se centró en defender su integridad personal y profesional. En un extenso descargo, la exparlamentaria subrayó que su trayectoria ha estado marcada por la responsabilidad desde muy temprana edad. Para ella, el ataque constante la afecta sentimentalmente porque busca deslegitimar una vida de esfuerzo académico y laboral.

“Me cuesta entender de qué se me juzga tanto”, empezó diciendo la ex Yingo, seguido de un recuento de situaciones en las que ha sido responsable y respetuosa a lo largo de su vida. "¿Qué es lo que hago tan mal que llevan años ensañados hablando de lo que hago o dejo de hacer con mi vida privada?", cuestionó en sus historias de Instagram.

Historias de Instagram de Maite Orsini

Uno de los puntos más álgidos de su declaración fue la aclaración sobre su relación con Jorge Valdivia. Orsini fue enfática al señalar que, cuando inició su vínculo con el exfutbolista en enero de 2023, él ya se encontraba separado.

Con esto, buscó desmentir la narrativa de que ella habría sido la causante del quiebre matrimonial del "Mago". Del mismo modo, abordó los rumores sobre Marcelo Díaz, aclarando que, aunque son buenos amigos, el acercamiento más íntimo ocurrió cuando ambos estaban solteros y sin compromisos previos.

"Me voy a desintoxicar un poco"

Luego del descargo, la exdiputada reflexionó en torno a esta situación y cerró la seguidilla de videos con los que se desahogó, comunicando a sus seguidores que en Francia está muy bien con sus estudios y que para seguir disfrutando de ese proceso tomó la decisión de alejarse de las redes sociales.

"De verdad ha sido mucho. Voy a sacar Instagram de mi celular por un tiempo. Acá estoy muy feliz, estoy estudiando, que es lo que más me gusta. Me voy a dedicar a eso y me voy a desintoxicar un poco…”, concluyó.

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