Kast condena ataque a ministra Lincolao: "A los responsables les decimos que estos hechos no quedarán impunes"

08 abr. 2026 - 19:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Chile, José Antonio Kast, se pronunció en la tarde de este miércoles por el ataque que recibió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, cuando estaba visitando la Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia.

El Mandatario puntualizó en el ataque cuando la secretaria de Estado se preparaba para abandonar el campus, afirmando que en ese instante fue agredida "por un grupo ideologizado que tienen solo un objetivo: silenciar y amedrentar. No buscan dialogar ni mejorar la educación. Su actuar no tiene explicación ni justificación".

Presidente Kast se reunirá con la ministra Lincolao

El Presidente indicó que "nuestro objetivo es y será recuperar el orden y la libertad en Chile. Esta noche me reuniré con la Ministra Lincolao a su regreso de Valdivia para manifestarle mi apoyo y el Gobierno en estos difíciles momentos".

Por último, aseguró que "a los responsables de esta agresión les decimos con toda claridad que estos hechos no quedarán impunes y que cada uno tendrá que hacerse cargo de sus acciones".

La agresión a la ministra en Valdivia

La agresión quedó al descubierto en la tarde de este miércoles, cuando unos videos dejaron en evidencia el momento exacto en que la ministra Lincolao fue increpada y empujada por estudiantes de la UACh de Valdivia.

La secretaria de Estado debió subirse al vehículo que la retiraba del establecimiento acompañada por sus asesores y personal de seguridad, mientras recibía gritos. Incluso, en un instante alguien le lanzó agua.

La presencia de Lincolao en el campus universitario se debió a que se encontraba inaugurando el año académico en dicha facultad.

El ataque generó repudio a nivel transversal y el Gobierno anunció la presentación de una querella contra quienes sean los responsables de este hecho, lo que tiene a la Fiscalía y la PDI realizando diligencias.

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