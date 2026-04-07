"¿Qué hay de cierto...?": Pamela Díaz se refirió a Felipe Kast tras rumores de quiebre

07 abr. 2026 - 18:10 hrs.

Pamela Díaz es una de las figuras más populares y directas del espectáculo chileno, y esa misma personalidad es la que suele meterla en los momentos más comentados de la farándula nacional. La animadora lleva semanas siendo el centro de las conversaciones por los rumores de quiebre con el senador Felipe Kast, una historia que desde febrero circula con fuerza en los medios y las redes sociales.

Hasta ahora, La Fiera había optado por el silencio como estrategia, sin confirmar ni desmentir nada sobre el estado de su vida amorosa. Pero un episodio reciente en su propio programa digital terminó dándole una vuelta inesperada al tema.

Todo ocurrió en un capítulo de Mañana te cuento, el espacio de Once Stream que Díaz conduce junto a Rodrigo Gallina y el argentino Joaquín Méndez. La animadora comentó que próximamente se ausentará por más de una semana debido a un viaje a China, lo que abrió la puerta para que sus compañeros empezaran a proponer nombres de famosos que podrían reemplazarla durante ese período. Lo que parecía una conversación liviana y divertida terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos y reveladores del programa, con el nombre de Felipe Kast en el centro de todo.

"¿Lo podemos invitar?"

Fue Joaquín Méndez quien lanzó la propuesta que encendió la mecha: "Felipe Kast, ¿lo podemos invitar?". La respuesta de Pamela Díaz fue inmediata y tajante: "No". Méndez insistió con la idea de que el senador podría aparecer mientras ella no estuviera, pero ella volvió a negarlo con una explicación que no dejó mucho espacio para la interpretación: "No, porque Felipe no se va a mezclar con esto".

Lejos de achicarse, Méndez fue directo al hueso y le dijo sin filtros: "Pero si ya no es tu pareja". La frase cayó como un balde de agua fría en el panel. La reacción de La Fiera fue inmediata, respondiendo con una sonrisa maliciosa pero firme: "No te metas en cosas que tú no sabes". Una respuesta que, lejos de aclarar el panorama, dejó todo en el mismo territorio ambiguo que ha caracterizado este rumor desde el principio.

El otro panelista, Gallina, intentó ir un paso más allá y le preparó una pregunta directa sobre el senador: "¿Qué hay de cierto...?". Antes de que pudiera terminar la interrogante, Pamela Díaz lo desafió con un escueto "Pregúntame", como si quisiera ver si realmente se atrevía a plantear la pregunta de frente. Gallina prefirió no seguir por ese camino y guardó silencio, lo que le permitió a Díaz dar por cerrado el tema y continuar con la lista de posibles reemplazantes.

Joaquín Méndez hizo un último intento, insistiendo con buen humor que Felipe Kast sí podría aparecer en el programa. La respuesta de La Fiera fue categórica una vez más: "Felipe no se va a prestar". Con esa frase, la animadora cerró el debate, aunque sin aclarar nada sobre el verdadero estado de su relación con el político.

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Rumores de quiebre

Vale recordar que fue en febrero de este año cuando el periodista Sergio Rojas avivó el rumor del quiebre. "Nos indican fuentes muy poderosas que Pamela Díaz habría terminado su relación con el señor Kast", expuso sin rodeos, para luego añadir: "Confirmamos que el noviazgo de Pamela Díaz y Felipe Kast ha concluido de manera definitiva". Una revelación que generó gran revuelo en el mundo del espectáculo, pero que ninguno de los dos involucrados se dignó a confirmar ni desmentir públicamente.

Hasta hoy, ni Díaz ni Kast han hecho declaraciones oficiales sobre el estado de su relación. Lo único concreto es que, desde febrero aproximadamente, no han vuelto a publicar fotografías juntos ni se les ha visto en público como pareja.

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