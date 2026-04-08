Integrante de los Atletas de la Risa acusa negligencia tras muerte de su esposa: Su hija tuvo que hacerle RCP

08 abr. 2026 - 10:08 hrs.

Un profundo impacto ha generado la repentina muerte de Myriam, esposa de Juan Carlos Donoso, conocido popularmente como "El Guatón" del grupo humorístico Los Atletas de la Risa. La situación no solo ha remecido al entorno del comediante, sino que también ha abierto una fuerte polémica por las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

De acuerdo a la propia familia, el caso está marcado por cuestionamientos a la atención médica recibida, lo que ha llevado a levantar duras acusaciones. En medio del dolor por la pérdida, el foco se ha trasladado hacia lo ocurrido en los momentos previos al deceso, instalando dudas sobre posibles errores o decisiones que podrían haber influido en el desenlace.

¿Qué dijeron desde la familia?

En entrevista con el matinal de Chilevisión, Donoso aseguró que todo comenzó con un intenso dolor en el estómago, situación por la que decidieron, junto a su hija Sandy, llevar a Myriam al Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, ex Posta Central.

“Sintió un dolor en el estómago, nos preocupamos para llevarla, hasta que llegó mi hija que estudia enfermería... y resulta que partimos a la posta”, relató el comediante, recordando el inicio de una jornada que terminaría de la peor manera. Desde ese momento, la familia sostiene que la atención recibida no fue la adecuada, apuntando a una serie de situaciones que consideran graves.

La hija del humorista aseguró que la atención fue insuficiente en urgencias desde el comienzo. “Le tomaron exámenes, la tiraron a un box y aparece una enfermera a colocarle un suerito, le pido si puede apagar el aire acondicionado y me dicen que no puede”, relató.

Con el paso de los minutos, la situación no habría mejorado. “A la media hora apareció una TENS para hacer control de signo vital, que sólo fue toma de presión y temperatura. Mi mamá estaba hipotensa, estaba con hipotermia porque marcó 34,7. No le tomaron frecuencia respiratoria, nada”, agregó, cuestionando la falta de procedimientos básicos en la evaluación.

En una primera instancia, la mujer fue diagnosticada con pancreatitis, sin embargo, según el relato de la familia, no habría recibido una atención acorde a la gravedad del cuadro. Con el avance de las horas, la condición empeoró hasta que, durante la madrugada, sufrió un paro cardíaco en el mismo recinto.

En ese momento, fue su propia hija quien debió intervenir para intentar salvarla. “Es fuerte tener que reanimar a tu propia madre, y ellas súper lento, calmadas, y yo haciendo el RCP”, afirmó, describiendo la desesperación del momento y la reacción del personal presente.

Tras sufrir el paro cardíaco, la mujer fue trasladada hasta otro lugar donde fue entubada, mientras que media hora más tarde un médico les confirmó el deceso.

Ante la situación, el comediante junto a su familia decidieron dirigirse hasta la Policía de Investigaciones, donde entregaron todos los antecedentes del caso, denunciando la presunta negligencia.

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