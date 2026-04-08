"¿Hasta cuándo?": Cony Capelli se lanza contra Daniela Aránguiz en defensa de Eli de Caso

08 abr. 2026 - 09:42 hrs.

¿Qué pasó?

Con una realidad donde las polémicas suelen escalar con rapidez en las plataformas digitales, un nuevo episodio ha capturado la atención de los fanáticos de la farándula nacional. La controversia, que inicialmente enfrentó a Eli de Caso y Daniela Aránguiz, tomó un giro significativo.

Se trata de la intervención de Constanza "Cony" Capelli, quien no dudó en utilizar su influencia para enviar un potente mensaje de respeto hacia las trayectorias profesionales, instalando un debate necesario sobre el trato generacional en la industria del entretenimiento.

Este conflicto surge a partir de una serie de declaraciones de la opinóloga Daniela Aránguiz en contra de la reconocida conductora. Estos comentarios fueron percibidos por muchos como una falta de respeto hacia la labor histórica de Eli de Caso.

La ex "reina de los servicios sociales" ha sido, durante décadas, un referente de cercanía y empatía con el público, lo que generó que diferentes internautas reaccionaran de inmediato ante lo que consideraron una crítica injustificada. Pero la respuesta no vino solo de los televidentes o seguidores de De Caso, sino también de una de las figuras más potentes de la nueva camada de celebridades digitales.

Y es que la bailarina y comunicadora, Constanza "Cony" Capelli no dejó pasar la oportunidad y se lanzó contra Aránguiz desde el panel del programa Plan Perfecto. La chica reality alzó la voz con el fin de frenar la escalada de descalificaciones hacia Eli, marcando una línea clara sobre lo que considera aceptable en el debate público.

Descargo de Cony Capelli hacia Daniela Aránguiz

Capelli lanzó una reflexión que rápidamente se volvió viral. Bajo la consigna "¿Hasta cuándo Daniela?", la joven comunicadora cuestionó la necesidad de denostar a otras mujeres, especialmente a aquellas que han pavimentado el camino para las nuevas generaciones en las comunicaciones.

Para Cony, el ataque hacia De Caso no solo fue un comentario aislado, sino un síntoma de una cultura televisiva que, en ocasiones, prioriza el conflicto por sobre el reconocimiento de la trayectoria. En ese sentido destacó que la respuesta de Eli De Caso no fue personal, sino una crítica hacia el trabajo de Aránguiz como panelista.

"Daniela, que es una fiel protectora de la maternidad, ella se dice a sí misma que protege a las mamás, que empatiza y no se mete con los hijos... ¿Hasta cuándo, Daniela? Siempre es lo mismo, con unas faltas de respeto que exceden cualquier tipo de parámetros", resaltó la bailarina.

Cony Capelli y Daniela Aránguiz

El respaldo de Capelli fue aplaudido transversalmente. En su mensaje, destacó que Eli de Caso representa una televisión con sentido humano, un legado que, a su juicio, merece ser protegido de las dinámicas del espectáculo más agresivo. Este gesto de sororidad fue interpretado como un acto de madurez profesional por parte de la influencer, quien ha sabido capitalizar su fama.

Finalmente, haciendo referencia a la frase que usó Aránguiz contra De Caso cuando la mandó a "irse a tejer a su casa", Cony agregó: "Tú deberías aprender a tejer, te haría harto bien". Por su parte la recordada conductora agradeció indirectamente las muestras de cariño y apoyo, reafirmando que su conexión con la gente sigue intacta pese al paso de los años.

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