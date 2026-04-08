Reflotan confesión de Eli de Caso tras polémica con Aránguiz: Admitió haber fantaseado con pololo de su hija

08 abr. 2026 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una antigua confesión de Eli de Caso volvió a tomarse las redes sociales en medio de la reciente polémica con Daniela Aránguiz. Todo surgió luego de que la ex del Mago Valdivia asegurara que la animadora le había quitado el novio a su hija, Krishna.

En ese contexto, usuarios comenzaron a viralizar un extracto de un programa de Canal 13 emitido en 2017, en donde De Caso participó. Fue en ese espacio donde enfrentó una incómoda pregunta formulada por su propia hija, Yuyuniz Navas.

En la ocasión, la actriz le consultó a su mamá si alguna vez había fantaseado con algún amigo de sus hijas. Entre risas, la comunicadora respondió afirmativamente, generando sorpresa tanto en el estudio como entre los televidentes.

"A mí me fascinaba"

"¿Alguna vez has fantaseado con un amigo de tus hijas?", le consultó Yuyuniz, lo que provocó una inmediata reacción entre los presentes.

La animadora, tomándose la situación con humor, no esquivó el tema y respondió entre risas: "Ya sé para dónde va esa pregunta… mi respuesta es sí", confesó.

La animadora intentó profundizar en su respuesta, aunque sin lograr bajar la incomodidad del momento. "La Kishi tenía un pololo que a mí me fascinaba, encontraba que era lo máximo del mundo".

"Me hubiera encantado ser joven y tener un pololo como el que tenía la Kishi en ese momento", admitió frente a la atenta mirada de su hija.

Luego, el conductor intervino para consultar si Krishna estaba al tanto de esa situación. Ante esto, ella respondió: "Sí, porque ella decía 'me encanta él para ti; es lo máximo, si yo tuviera 20 años menos estaría fascinada'. Entonces, yo creo que pololeaba con él, porque a ella le gustaba".

El ambiente se distendió con risas, instante en que Eli de Caso complementó la situación diciendo: "Él sabía que me encantaba y que lo encontraba ideal para la Kishi".

A la conversación también se sumó Krishna, quien en medio de carcajadas agregó: "Además, él hacía lo que quería mi mamá".