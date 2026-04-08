"Es fuerte tener que reanimar a tu propia madre": Hija de integrante de Atletas de la Risa tras controvertida muerte de su mamá

08 abr. 2026 - 14:12 hrs.

La muerte de la esposa del comediante Juan Carlos Donoso, integrante de Los Atletas de la Risa, continúa generando impacto y cuestionamientos, especialmente tras conocerse el testimonio de su hija, quien estuvo presente durante las horas críticas en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, ex Posta Central. En medio del dolor por la pérdida, su relato ha tomado fuerza al detallar lo que, según su versión, fueron fallas en la atención médica recibida, instalando una polémica en torno al caso.

Myriam, su madre, había llegado hasta el recinto de urgencia tras presentar un cuadro de salud delicado, siendo diagnosticada inicialmente con pancreatitis. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por su hija, la atención posterior no habría estado a la altura de la gravedad del cuadro, lo que habría derivado en un desenlace fatal durante la madrugada.

¿Qué dijo la joven?

En su testimonio, la joven relató los primeros momentos tras el ingreso al recinto asistencial. “Le tomaron a exámenes, la tiraron a un box y aparece una enfermera a colocarle un suerito, le pido si puede apagar el aire acondicionado y me dicen que no puede”, señaló, evidenciando su preocupación por las condiciones en que se encontraba su madre.

Con el paso de los minutos, la situación no habría mejorado. “A la media hora apareció una TENS para hacer control de signo vital, que sólo fue toma de presión y temperatura. Mi mamá estaba hipotensa, estaba con hipotermia porque marcó 34,7. No le tomaron frecuencia respiratoria, nada”, añadió, cuestionando la evaluación realizada por el personal de salud.

Según su relato, pese al diagnóstico inicial de pancreatitis, la paciente no habría recibido una atención oportuna acorde a su estado. Las horas avanzaron sin mayores intervenciones, hasta que la condición de la mujer empeoró de manera crítica durante la madrugada.

Fue en ese momento cuando ocurrió el episodio más dramático. La mujer sufrió un paro cardíaco en el mismo recinto, lo que obligó a actuar de urgencia. Sin embargo, de acuerdo con la versión de la hija, la reacción del personal no fue la esperada.

“Es fuerte tener que reanimar a tu propia madre, y ellas (enfermeras de la Posta) súper lento, calmadas, y yo haciendo el RCP”, afirmó, describiendo el momento en que debió intervenir directamente para intentar salvar la vida de su madre.

Hospital tomó medidas

Desde el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública emitieron un comunicado lamentando lo sucedido, y remarcando que se investigará lo sucedido.

“Como hospital, lamentamos profundamente el fallecimiento de la paciente y extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y cercanos en este momento de profundo dolor”, señalaron desde la institución, marcando el tono inicial del texto.

“En relación con las declaraciones públicas emitidas, como institución hemos instruido la revisión de los antecedentes clínicos y administrativos del caso, con el fin de esclarecer lo ocurrido”, afirmaron, abriendo la puerta a una eventual investigación interna.

Finalmente, el hospital también expresó su disposición a colaborar con los procesos que puedan derivarse de este caso. “Reiteramos nuestra disposición a colaborar con la familia en todas las instancias que correspondan y poner a disposición todos los antecedentes necesarios en los procesos que se estimen pertinentes”, concluyeron.

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