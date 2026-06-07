Nuevo "turbazo" afecta a un adulto mayor en Ñuñoa: Delincuentes lo botaron y le taparon la cara para que no pudiera identificarlos

07 jun. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo "turbazo" a un adulto mayor y su familia se registró en la Región Metropolitana, esta vez en la comuna de Ñuñoa, donde una banda de adolescentes ingresó violentamente al domicilio de un hombre de 82 años y escapó con diversas especies.

Nuevo "turbazo" afecta a adulto mayor

El asalto ocurrió en un domicilio de calle El Salitre, en momentos en que el adulto mayor se encontraba acompañado de un nieto y de una mujer de nacionalidad india que está cursando un doctorado de Física en Chile y que también resultó afectada.

Tras asumir la indagatoria del caso, la comisaria Kelly Contreras, de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI, informó que "a través de la modalidad 'turbazo' ingresaron al domicilio alrededor de cinco personas, adolescentes, de alrededor de 16 a 20 años, muy violentos".

"En el domicilio había tres víctimas, una de las cuales tenía 82 años; lo botaron al suelo, después lo sentaron en una silla, lo taparon con una manta para no ver sus rostros, ya que ellos ingresaron a rostro descubierto", añadió.

"Mientras registraban el domicilio, había otras dos víctimas, una extranjera que no habla español porque estaba cursando un doctorado de Física, y ella también fue intimidada muy violentamente", agregó.

"Sustrajeron diversas especies personales de la familia, también equipos tecnológicos, joyas. La otra víctima, que era el nieto, logró subir las escaleras y refugiarse en su pieza, y pudo solicitar ayuda. Alrededor de 10 minutos pudieron estar registrando el domicilio, luego huir del domicilio, al parecer en un vehículo", dijo.

Finalmente, explicó que los delincuentes "ingresan forzando el portón, y el abuelo, pensando que era uno de sus nietos, les abre la puerta, entonces ingresan fácilmente, y en ese momento fue donde lo botan al suelo porque ingresan violentamente".

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