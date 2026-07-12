"Mi corazón siempre me dijo...": Pareja de Rodrigo "Gallina" Avilés dejó su trabajo de azafata para cuidar a su hija

12 jul. 2026 - 16:44 hrs.

Karina León, pareja del creador de contenido Rodrigo “Gallina” Avilés, decidió renunciar a su trabajo como azafata para dedicarse al cuidado de su hija Martina, de un año y cuatro meses, quien se encuentra en tratamiento por hipersensibilidad.

En conversación con LUN, contó que el viaje que terminó por convencerla de dejar su trabajo era un vuelo a Isla de Pascua, ya que implicaba salir de su casa a las 6 de la mañana y regresar cerca de las 23:00 horas, con el riesgo de permanecer más tiempo fuera si las condiciones climáticas impedían el retorno.

La decisión, explicó, fue conversada con Rodrigo Avilés y su familia. Aunque tenía la esperanza de volver a la empresa aprovechando la flexibilidad que existe para padres con hijos menores de dos años, finalmente optó por quedarse en casa.

“Mi corazón siempre me dijo que estar bien era quedarme en la casa con mi hija”, relató.

El apoyo de Rodrigo “Gallina”

Karina explicó que Martina asiste semanalmente a sesiones con kinesiólogo y terapeuta ocupacional, por lo que necesitaba reorganizar completamente su rutina. Además, señaló que su madre la ha apoyado durante la maternidad, pero debido a que padece fibromialgia, no puede hacerse cargo sola de la niña.

En ese contexto, destacó el respaldo de su pareja durante el proceso. “Con el Rorro hablamos todas las posibilidades desde el principio (...) cuando llegó el momento, me dijo que siempre iba a contar con su apoyo”, afirmó.

También reconoció que dejar un trabajo con contrato indefinido fue una decisión difícil, pero aseguró que sintió un gran alivio una vez que la tomó.

“La sensación fue como sacarme una mochila gigante de la espalda”, confesó.

Sus planes tras dejar la aviación

Pese a cerrar esta etapa, Karina aseguró que no dejará de trabajar. Comentó que continuará desarrollando proyectos en redes sociales y que también quiere estudiar algo relacionado con la estética facial para contar con un horario más flexible.

Asimismo, reconoció que una de las cosas que más lamenta es dejar de compartir vuelos con su hermana Claudia, quien recientemente fue ascendida a jefa de servicio a bordo.

Finalmente, reflexionó sobre el cierre de este ciclo, marcado también por la historia familiar ligada a la aviación, ya que su padre fue piloto.

“Hoy dejar las alas es también cerrar ciclos. No tengo comunicación con mi papá hace 15 años, pero espero que se haya sentido orgulloso”, cerró.