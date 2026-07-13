SML entrega a familiares los cuerpos de las seis víctimas del atropello múltiple en feria de Viña del Mar

13 jul. 2026 - 19:47 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Médico Legal (SML) de Valparaíso informó este lunes que entregó a sus familiares los cuerpos de las seis personas que fallecieron tras el atropello múltiple ocurrido el domingo en la feria Caupolicán, ubicada en el sector de Gómez Carreño, en Viña del Mar.

¿Qué dijo el SML?

A través de una declaración pública, el SML informó que "fueron entregados a sus familiares los cuerpos de las seis personas fallecidas en el atropello múltiple".

Desde el organismo señalaron que la entrega se realizó luego de finalizar los peritajes de identificación y las autopsias médico-legales correspondientes, de acuerdo con los protocolos establecidos.

Asimismo, expresaron sus "sinceras condolencias a las familias, seres queridos y cercanos de las víctimas de este lamentable hecho".

El atropello

El atropello múltiple ocurrió cerca de las 08:38 horas del domingo, cuando un vehículo SUV que circulaba por Avenida Alessandri se subió a la acera e impactó a personas que se encontraban en la tradicional feria Caupolicán, dejando seis fallecidos y siete lesionados.

Entre las víctimas se encuentran los comerciantes Sonia Oyarzún Rojas, de 66 años, y Rubén Olmedo Uribe, de 58 años; además del jugador del Club Deportivo Villa Madrid John Millacura, quien murió junto a sus hijas Belén Millacura y Nicole Millacura Villegas, de 29 años, y Javier Sepúlveda Herrera, conocido como “El Maestro” o “El Peyuca”.

Investigación continúa tras la tragedia

La investigación del caso continúa a cargo del Ministerio Público. La fiscal Carolina Monsalve explicó que la formalización del conductor y cabo de la Armada, Jonathan David Richards Gaete, fue postergada debido a que aún faltan diligencias consideradas fundamentales.

Entre los antecedentes pendientes se encuentran los protocolos de autopsia y el informe definitivo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, documentos que permitirán establecer con mayor precisión la figura penal que se le imputará.

El imputado permanece detenido en el Cuartel de Infantería de Marina de Concón, luego de que el Juzgado de Garantía de Viña del Mar acogiera la solicitud de ampliar su detención hasta este miércoles.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el conductor mantenía la documentación del vehículo vencida y no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). Además, las pruebas iniciales de alcohol y drogas resultaron negativas, mientras continúa pendiente el resultado de la alcoholemia realizada tras el accidente.

Todo sobre Región de Valparaíso