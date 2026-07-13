Ibai Llanos mostró el impresionante cambio físico de RoRo a días de La Velada del Año

13 jul. 2026 - 17:20 hrs.

A pocos días de subirse nuevamente al ring de La Velada del Año 2026, la influencer española RoRo sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar el impresionante cambio físico que ha conseguido tras meses de intensa preparación.

La creadora de contenido, cuyo nombre real es Rocío Bueno, compartió imágenes y videos de sus entrenamientos, donde se aprecia mucho más musculada y definida, especialmente en sus brazos, espalda y hombros, evidenciando el exigente trabajo que ha realizado de cara al combate.

El próximo 25 de julio, RoRo se enfrentará a la streamer mexicana Sammy Rivers en el evento organizado por Ibai Llanos, en lo que será su segunda participación en La Velada del Año.

El video junto a Ibai Llanos

El impresionante cambio de RoRo también fue destacado por Ibai Llanos, organizador de La Velada del Año, quien compartió un video en sus redes sociales que rápidamente se viralizó.

Junto al mensaje "El cambio físico de RoRo", el streamer aparece junto a la influencer mientras ambos posan frente a la cámara mostrando sus músculos.

En el registro, RoRo luce unos brazos y hombros mucho más desarrollados que en su anterior preparación, mientras sonríe junto a Ibai, quien también bromea comparando su físico con el de la creadora de contenido.

El video generó una ola de reacciones entre los seguidores del evento, quienes destacaron la notable transformación de la española y aseguraron que llega "más fuerte que nunca" para enfrentar a Sammy Rivers el próximo 25 de julio.

Va por la revancha

Esta será la segunda participación de RoRo en el popular evento de boxeo entre creadores de contenido.

En 2025 debutó enfrentando a Abby, combate que terminó perdiendo por decisión, aunque fue ampliamente destacado por el alto nivel que mostraron ambas influencers.

Ahora, con una preparación mucho más intensa y un evidente cambio físico, buscará quedarse con la victoria cuando enfrente a la mexicana Rivers el próximo 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla.