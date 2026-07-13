Muere Josh Grisetti, actor de The Marvelous Mrs. Maisel y estrella de Broadway, a los 44 años

13 jul. 2026 - 14:42 hrs.

El mundo de las artes nuevamente está de luto. Recientemente, se conoció la muerte a los 44 años de Josh Grisetti, un destacado actor de Broadway y televisión, conocido por su trabajo en The Marvelous Mrs. Maisel.

El intérprete falleció el pasado viernes 10 de julio; sin embargo, la noticia recién se difundió el domingo, luego que el actor Rob McClure, quien compartió escenario con Grisetti en el musical Something Rotten!, publicara un emotivo mensaje en Instagram.

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"Con el corazón destrozado"

"Con el corazón destrozado", fue parte de las palabras que escribió McClure. "No estoy listo ni siquiera para intentar entenderlo. Mi corazón está con su esposa y su familia mientras intentan afrontar esta realidad".

"Mi esposa y yo estamos completamente devastados", agregó el artista, quien además fue el padrino de la boda de Grisetti. "Las comunidades de todo el mundo nunca volverán a ser las mismas sin él".

"Te amamos, Josh. Es una pérdida catastrófica", concluyó el actor, quien añadió que la información sobre el servicio conmemorativo se anunciará más adelante.

En los comentarios de la publicación, numerosos integrantes de Broadway expresaron sus condolencias, entre ellos Rachel Zegler, Caissie Levy, Lea Salonga, Erika Henningsen, Drew Gehling y Donna Murphy, quien describió a Grisetti como "un ser humano y artista hermoso y talentoso".

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Una destacada trayectoria en teatro

Nacido en Washington, D.C., Grisetti creció en el suroeste de Virginia. Estudió en la Escuela de Artes de Carolina del Norte, donde obtuvo un diploma en Drama en 2000. Posteriormente, se graduó con una licenciatura en Teatro Musical del Conservatorio de Boston en 2004.

Estaba casado desde hace años con la agente inmobiliaria Mackenzie Grisetti. Ambos residían en el sur de California.

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Grisetti era quizás más conocido entre la audiencia televisiva por su papel recurrente como Ralph Emerson en la quinta y última temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, donde apareció en ocho episodios.

Anteriormente, protagonizó junto a Donal Logue y Sofía Vergara la comedia de ABC The Knights of Prosperity, estrenada en 2007.

Pero sin duda su trayectoria la forjó en las tablas. Su carrera sobre los escenarios floreció en Nueva York. En 2015 protagonizó el musical de Broadway It Shoulda Been You.

Además de actor, Grisetti también dedicó gran parte de su vida a formar a nuevas generaciones de artistas. Fue director del programa de Teatro Musical de la Universidad Estatal de California y también impartió clases de actuación y teatro musical en Fullerton College y Loyola Marymount University.