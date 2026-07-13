Fernanda Finsterbusch aclara dudas por rumores de parentesco con Ítalo Passalacqua: "Jamás supo que yo existía"
- Por Diego Alonzo
La actriz chilena Fernanda Finsterbusch se encuentra viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera profesional, preparándose para dar vida a su primer gran papel protagónico en "Prohibida Obsesión", la nueva teleserie nocturna de Mega.
Sin embargo, más allá de los reflectores de los set de grabación, la joven artista hizo noticia hace poco por un tema totalmente distinto, que tiene que ver con una conexión con un fallecido periodista.
Un parentesco real, pero lejano
En una reciente conversación en el podcast "Sin Guion" del medio Fotech, Finsterbusch decidió poner fin a las especulaciones y se refirió abiertamente al vínculo con Ítalo Passalacqua.Ir a la siguiente nota
Con total honestidad, la actriz confirmó que el lazo sanguíneo es verdadero, aunque con importantes matices que marcan una distancia: "Efectivamente es familiar mío, pero familiar lejano", admitió.
La actriz relató que, debido a la distancia en su árbol familiar, nunca lograron construir una relación cercana ni compartir: "Yo nunca tuve la posibilidad ni la reunión familiar para poder conocerlo realmente. Si bien fui al funeral en honor a mi abuelo, que justo no pudo ir, entonces fui yo, pero nunca tuvimos ningún vínculo. O sea, él jamás supo que yo existía, en verdad", detalló con total sinceridad.
Lo definió como exigente
La intérprete también recordó cómo percibía la figura del icónico periodista cuando era niña. Al haber sido muy pequeña durante el auge televisivo del comentarista, sus recuerdos de él son pocos.
"Era muy chica, o sea, yo nunca vi SQP (extinto programa de farándula). Yo solo me acuerdo del ícono Ítalo Passalacqua un poco, lo que él significaba y las notas que daba de cine, de las presentaciones y lo exigente que era, pero más allá no", agregó.
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