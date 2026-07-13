Avanza megarreforma: Comisión de Hacienda despacha el proyecto y será votado esta semana en el Senado

13 jul. 2026 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

La megarreforma del Gobierno dio un nuevo paso en el Congreso. Tras varias horas de discusión, la Comisión de Hacienda del Senado terminó de votar las indicaciones de la iniciativa y la despachó a la Sala, donde será revisada esta semana antes de continuar su tramitación en la Cámara de Diputados.

El avance se concretó luego de que la comisión aprobara por mayoría la propuesta de invariabilidad tributaria impulsada por el Ejecutivo, uno de los puntos que concentraron el debate durante la jornada. Si la Sala ratifica el texto, el proyecto pasará a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

Así quedó la propuesta sobre invariabilidad tributaria

La fórmula respaldada por la comisión fija distintos plazos de estabilidad tributaria, dependiendo del monto de la inversión. En concreto, establece un período de 10 años para proyectos de 50 millones de dólares, de 15 años para inversiones de entre 50 y 350 millones de dólares y de 20 años para aquellas que superen esa cifra.

La propuesta, basada en un acuerdo entre el Ejecutivo y los senadores del PPD Loreto Carvajal y Ricardo Celis, también incorpora una tasa de 1,5% para las empresas que opten por este mecanismo, con lo que el impuesto corporativo quedará en 43,5%.

La norma fue aprobada con los votos de Javier Macaya (UDI), María José Gatica (RN) y Rodolfo Carter (Ind.), mientras que Diego Ibáñez (FA), quien reemplazó durante parte de la sesión a la senadora Daniella Cicardini (PS), y Paulina Vodanovic (PS) votaron en contra.

Las diferencias durante el debate

La discusión estuvo marcada por distintas posturas sobre el alcance de la invariabilidad tributaria. El senador Daniel Núñez hizo una reserva de constitucionalidad sobre la disposición.

"Este criterio superará los cuatro años de un gobierno, por lo que vulnera la soberanía popular", sostuvo el senador Daniel Núñez.

En la misma línea, la senadora Paulina Vodanovic manifestó sus reparos. "No cumple con estándares mínimos", afirmó la senadora Paulina Vodanovic.

El senador Diego Ibáñez también expresó su rechazo a la medida. "Si llegamos a ser gobierno, vamos a eliminar esta disposición", señaló el parlamentario.

Desde una posición distinta, el presidente de la Comisión de Hacienda defendió la propuesta. "Los presidentes Frei Montalva y Ricardo Lagos Escobar aplicaron invariabilidad para captar recursos", recordó el senador Javier Macaya.

Por su parte, el senador Rodolfo Carter respondió a las críticas surgidas durante la discusión. "Se nos dice que estamos amarrando tributos y ustedes olvidan lo que hicieron con SQM", expresó.

El proyecto será votado esta semana

Una vez concluido el trabajo de la Comisión de Hacienda, el proyecto quedó en condiciones de ser revisado por la Sala del Senado. Inicialmente, la votación fue programada para el miércoles 15 de julio, aunque durante la jornada surgió la posibilidad de adelantarla.

"Hay un acuerdo de todos los comités de los distintos partidos políticos de que esto se vote el próximo miércoles hasta total despacho. Sin embargo, existe en algunos senadores la intención de que se podría adelantar para el martes. Eso todavía no podemos hablar definitivamente sobre eso, porque para eso tendría que haber unanimidad en los comités para que se votara el día martes", indicó el senador Iván Moreira.

El parlamentario añadió que esperan reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa. "Tendremos una mayoría frágil, pero, aunque sea por un voto, lo que nosotros queremos es que con esta reforma podamos llegar al bienestar de todos los chilenos, sin distingo político", afirmó.

¿Qué dijo el Gobierno?

Desde el Ejecutivo también valoraron el resultado de la discusión en comisión.

"Es un avance que era esperado, una muy buena discusión, un muy buen análisis. Fuimos aprobando las normas. Hay muchas indicaciones que puso el Ejecutivo y que perfeccionan las ideas originales, pero lo importante es que vamos avanzando. Esperamos que pronto este proyecto pueda ver la luz y traer de regreso el progreso a nuestro país", señaló el ministro Jorge Quiroz.

El secretario de Estado manifestó que la expectativa del Gobierno es que el proyecto siga avanzando durante los próximos días. "Esperamos que esto se vote en el Senado esta semana y ojalá seguir avanzando", concluyó.