Muere el exconcejal conocido como el "Rey de las Tomas": Iba a ser formalizado por presunta estafa a más de 100 familias

13 jul. 2026 - 17:05 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio Público confirmó este lunes la identidad del cuerpo encontrado durante el fin de semana en Playa Maule, en la comuna de Coronel, región del Biobío. Se trata de Héctor Pinto Jara, exconcejal de Los Álamos de 55 años, conocido públicamente como el "Rey de las Tomas".

Su fallecimiento se produjo a pocas semanas de que enfrentara una audiencia de formalización, programada para el próximo 6 de agosto, por una investigación en su contra por los presuntos delitos de usurpación, loteo irregular y estafa reiterada.

PDI descartó intervención de terceros

Tras el hallazgo del cuerpo, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó una inspección externa que, de manera preliminar, descartó la participación de terceros en la muerte del exconcejal.

De todas formas, será el Servicio Médico Legal el organismo encargado de establecer científicamente la causa del fallecimiento mediante la autopsia correspondiente.

La investigación por la que iba a ser formalizado

Según la investigación del Ministerio Público, Pinto Jara se habría apropiado ilegalmente de un terreno de cerca de 29 hectáreas perteneciente a Forestal Arauco para luego subdividirlo y ofrecer los sitios a familias que buscaban acceder a una vivienda.

De acuerdo con los antecedentes, el exconcejal solicitaba pagos que comenzaban en $120 mil para iniciar una supuesta regularización de los terrenos y, en algunos casos, las familias llegaron a desembolsar hasta 2 millones bajo la promesa de obtener un sitio.

Las indagatorias apuntan a que más de 100 familias resultaron afectadas por este mecanismo. Muchas de ellas construyeron viviendas en el lugar y, posteriormente, descubrieron que el terreno pertenecía a Forestal Arauco y no al entonces concejal.

¿Qué pasará con la causa?

La muerte de Héctor Pinto Jara ocurre antes de que pudiera concretarse la audiencia de formalización. Debido a ello, la investigación penal respecto del exconcejal sería cerrada y sobreseída, según publicó Biobío.

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