Espectacular avistamiento de gran cantidad de delfines grises en las costas de la región del Ñuble

12 jul. 2026 - 09:16 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas se conoció una serie de videos del espectacular avistamiento de una gran cantidad de delfines grises en las costas de la región del Ñuble.

Las imágenes, tomadas por un dron en las costas de Cobquecura, han dado la vuelta al mundo por la gran cantidad de animales que se pueden apreciar.

Meganoticias Siempre Juntos tomó contacto con el alcalde de la ciudad, Jorge Romero, quien explicó que “las costas de Cobquecura nos permitieron este regalo de la naturaleza. Aquí existe una rica biodiversidad. Hay alimentos, descanso y todo lo que estos delfines necesitan”.

Agregó que “este espectáculo es factible verlo desde la costa. Estamos implementando miradores para ello... Acá tenemos visitas de delfines, toninas, orcas y otras especies de ballenas. Los lobos marinos son parte de la alimentación de estas especies y tenemos un área marina protegida para ellos”.

Pescadores ayudan a orca en Coronel

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, un grupo de pescadores artesanales de Coronel ayudaron a una orca.

Esta se acercó demasiado a la embarcación y quedó enredada en las cuerdas de pesca. Los trabajadores sencillamente la soltaron y la dejaron ir.