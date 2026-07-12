Compensación por expectativa de vida para mujeres: Este es el porcentaje que reciben según su edad

12 jul. 2026 - 08:00 hrs.

La compensación por diferencias de expectativa de vida para las mujeres surgió para complementar la pensión que reciben, ya que, al jubilarse, los ahorros que reciben son menores en comparación con los de los hombres.

Lo anterior se explica porque las mujeres se retiran a menor edad, por lo que sus pensiones suelen ser menores.

El beneficio se entrega automáticamente y no es necesario postular, y la compensación mínima será de 0,25 unidades de fomento (UF) y comienza a entregarse desde los 65 años, aunque se haya pensionado antes.

¿Qué porcentaje reciben según su edad?

Las mujeres pensionadas por vejez o invalidez sin cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) recibirán un porcentaje de la compensación. Este dependerá de la edad que tengan al 1 de enero de 2026, y los porcentajes se distribuirán así:

65 años: 100%

64 años: 75%

63 años: 50%

62 años: 25%

61 años: 15%

60 años: 5%

En cuanto a las mujeres que se pensionen desde el 2 de enero de este año, se les aplicarán los mismos porcentajes según edad, pero se tomará en cuenta la edad que tengan al pensionarse.

El monto se entregará junto con la jubilación y estará fijado en UF.

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