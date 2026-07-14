Cuenta RUT de BancoEstado: Este es el monto máximo de transferencias

14 jul. 2026 - 08:00 hrs.

La Cuenta RUT de BancoEstado es uno de los productos financieros más utilizados en Chile. Su facilidad de obtención y la ausencia de costos de mantención la convierten en la herramienta principal de millones de personas para mover su dinero día a día.

Sin embargo, para mantener la seguridad de los fondos y prevenir fraudes, el banco establece topes y límites estrictos al momento de mover capital.

Si necesitas realizar un pago importante o enviar dinero a un familiar, es fundamental que conozcas al detalle los montos máximos permitidos según el canal que utilices. A continuación, te desglosamos toda la información oficial para que no tengas sorpresas al operar.

Transferencias por canales digitales: App BancoEstado y Banca en Línea

La forma más común y rápida de mover dinero es a través de las plataformas digitales del banco (ya sea la aplicación móvil o el sitio web). Para este canal, debes considerar las siguientes reglas de montos y tiempos:

El límite diario general

Una vez que tus destinatarios ya están verificados, el límite diario total para realizar transferencias desde tu Cuenta RUT es de $2.000.000. Este pozo es el máximo que puedes repartir o enviar en un mismo día calendario a cuentas recurrentes.

Restricciones estrictas para cuentas nuevas (primeras 24 horas)

Si vas a transferirle a alguien por primera vez y tienes que inscribir sus datos en tu agenda, se aplican medidas de seguridad especiales para protegerte en caso de suplantación de identidad:

Tope por cuenta individual : Al ingresar un nuevo destinatario, solo podrás realizarle una única transferencia durante sus primeras 24 horas, con un monto máximo de $200.000.

: Al ingresar un nuevo destinatario, solo podrás realizarle una única transferencia durante sus primeras 24 horas, con un monto máximo de $200.000. Tope global para nuevos destinatarios : Si inscribes a varias personas el mismo día, el monto total acumulado entre todas esas transferencias a cuentas nuevas no puede superar los $600.000 diarios.

: Si inscribes a varias personas el mismo día, el monto total acumulado entre todas esas transferencias a cuentas nuevas no puede superar los $600.000 diarios. Nota de seguridad importante: Por motivos de resguardo y análisis de riesgo, en ciertos casos el banco podría extender esta restricción de montos bajos para cuentas nuevas hasta por 72 horas. Una vez superado este plazo de validación, la cuenta liberará de forma automática el límite general de hasta $2.000.000 diarios.

Transferencias presenciales a través de CajaVecina

Si prefieres hacer tus operaciones en persona o no tienes acceso a internet, los almacenes y locales comerciales que cuentan con el sistema de CajaVecina son la alternativa ideal.

No obstante, al ser un canal presencial operado por terceros, los montos son significativamente más acotados.

Cuando utilices este servicio para mover fondos, el límite diario máximo es de $200.000. Este tope se aplica tanto si estás traspasando dinero entre tus propias cuentas de BancoEstado (por ejemplo, de tu Cuenta RUT a una Cuenta Corriente o de Ahorro a tu nombre) como si estás transfiriendo fondos hacia cuentas de terceros que pertenezcan a la misma institución bancaria.

Todo sobre Cuenta RUT