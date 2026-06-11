Cuenta RUT: ¿Qué transacciones puedo hacer con la tarjeta digital sin tener la física?

11 jun. 2026 - 14:00 hrs.

A través de la aplicación de BancoEstado es posible acceder a una serie de servicios financieros sin necesidad de portar la tarjeta física.

La modalidad resulta especialmente útil para quienes están esperando la reposición de su tarjeta, solicitaron una nueva o simplemente prefieren realizar sus transacciones desde el celular.

Entre las principales ventajas se encuentran las compras online, pagos con QR, transferencias bancarias e incluso la posibilidad de invertir y contratar productos financieros.

¿Qué operaciones permite la CuentaRUT digital?

Los usuarios pueden acceder a los datos de su tarjeta digital directamente desde la App BancoEstado, incluyendo el número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad (CVV).

Además, la CuentaRUT digital permite:

Comprar por internet en comercios nacionales e internacionales que acepten Visa Débito.

Suscribir servicios de pago recurrente como plataformas de streaming, y aplicaciones de delivery.

servicios de pago recurrente como plataformas de streaming, y aplicaciones de delivery. Realizar transferencias a cuentas BancoEstado y a otros bancos.

a cuentas BancoEstado y a otros bancos. Pagar créditos de BancoEstado mediante la aplicación o la banca en línea.

de BancoEstado mediante la aplicación o la banca en línea. Consultar saldo y movimientos de la cuenta.

Pagos con QR y compras sin tarjeta

Tecnología QR disponible desde la aplicación.

Gracias a esta herramienta, los clientes pueden:

Realizar compras y giros en CajaVecina.

Pagar en comercios que operan con dispositivos Compraquí.

Enviar y recibir dinero mediante PagoRUT.

Pagar viajes en buses, Metro y MetroTren Nos a través de QR Red.

Asimismo, quienes cuenten con un teléfono Android compatible con tecnología NFC pueden utilizar BE Pay para efectuar pagos presenciales directamente con el celular.

También permite invertir y contratar productos

La CuentaRUT digital no solo sirve para pagos y transferencias. Los usuarios también pueden acceder a distintos productos financieros desde la aplicación o la banca en línea.

Entre ellos destacan:

Inversiones en depósitos a plazo.

Fondos mutuos.

mutuos. Ahorro previsional voluntario (APV).

Apertura de Cuenta de Ahorro para la Vivienda.

para la Vivienda. Apertura de Cuenta de Ahorro Premium.

Adicionalmente, desde la aplicación se pueden inscribir y pagar cuentas de servicios básicos, comprar pasajes de bus o tren mediante Kupos y solicitar el envío de una tarjeta física a domicilio.

Cabe mencionar que algunas transacciones específicas, como giros o compras en determinados comercios, podrían requerir métodos de autenticación adicionales o depender de la disponibilidad de los servicios asociados a la aplicación.

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