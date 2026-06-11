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Cuenta RUT: ¿Qué transacciones puedo hacer con la tarjeta digital sin tener la física?

A través de la aplicación de BancoEstado es posible acceder a una serie de servicios financieros sin necesidad de portar la tarjeta física.

La modalidad resulta especialmente útil para quienes están esperando la reposición de su tarjeta, solicitaron una nueva o simplemente prefieren realizar sus transacciones desde el celular.

Entre las principales ventajas se encuentran las compras online, pagos con QR, transferencias bancarias e incluso la posibilidad de invertir y contratar productos financieros.

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¿Qué operaciones permite la CuentaRUT digital?

Los usuarios pueden acceder a los datos de su tarjeta digital directamente desde la App BancoEstado, incluyendo el número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad (CVV).

Además, la CuentaRUT digital permite:

  • Comprar por internet en comercios nacionales e internacionales que acepten Visa Débito.
  • Suscribir servicios de pago recurrente como plataformas de streaming, y aplicaciones de delivery.
  • Realizar transferencias a cuentas BancoEstado y a otros bancos.
  • Pagar créditos de BancoEstado mediante la aplicación o la banca en línea.
  • Consultar saldo y movimientos de la cuenta.
  • Pagos con QR y compras sin tarjeta

Tecnología QR disponible desde la aplicación.

Gracias a esta herramienta, los clientes pueden:

  • Realizar compras y giros en CajaVecina.
  • Pagar en comercios que operan con dispositivos Compraquí.
  • Enviar y recibir dinero mediante PagoRUT.
  • Pagar viajes en buses, Metro y MetroTren Nos a través de QR Red.

Asimismo, quienes cuenten con un teléfono Android compatible con tecnología NFC pueden utilizar BE Pay para efectuar pagos presenciales directamente con el celular.

También permite invertir y contratar productos

La CuentaRUT digital no solo sirve para pagos y transferencias. Los usuarios también pueden acceder a distintos productos financieros desde la aplicación o la banca en línea.

Entre ellos destacan:

  • Inversiones en depósitos a plazo.
  • Fondos mutuos.
  • Ahorro previsional voluntario (APV).
  • Apertura de Cuenta de Ahorro para la Vivienda.
  • Apertura de Cuenta de Ahorro Premium.

Adicionalmente, desde la aplicación se pueden inscribir y pagar cuentas de servicios básicos, comprar pasajes de bus o tren mediante Kupos y solicitar el envío de una tarjeta física a domicilio.

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Cabe mencionar que algunas transacciones específicas, como giros o compras en determinados comercios, podrían requerir métodos de autenticación adicionales o depender de la disponibilidad de los servicios asociados a la aplicación.

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