Cuenta RUT: ¿Qué transacciones puedo hacer con la tarjeta digital sin tener la física?
- Por Paula Moreno
A través de la aplicación de BancoEstado es posible acceder a una serie de servicios financieros sin necesidad de portar la tarjeta física.
La modalidad resulta especialmente útil para quienes están esperando la reposición de su tarjeta, solicitaron una nueva o simplemente prefieren realizar sus transacciones desde el celular.
Entre las principales ventajas se encuentran las compras online, pagos con QR, transferencias bancarias e incluso la posibilidad de invertir y contratar productos financieros.Ir a la siguiente nota
¿Qué operaciones permite la CuentaRUT digital?
Los usuarios pueden acceder a los datos de su tarjeta digital directamente desde la App BancoEstado, incluyendo el número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad (CVV).
Además, la CuentaRUT digital permite:
- Comprar por internet en comercios nacionales e internacionales que acepten Visa Débito.
- Suscribir servicios de pago recurrente como plataformas de streaming, y aplicaciones de delivery.
- Realizar transferencias a cuentas BancoEstado y a otros bancos.
- Pagar créditos de BancoEstado mediante la aplicación o la banca en línea.
- Consultar saldo y movimientos de la cuenta.
- Pagos con QR y compras sin tarjeta
Tecnología QR disponible desde la aplicación.
Gracias a esta herramienta, los clientes pueden:
- Realizar compras y giros en CajaVecina.
- Pagar en comercios que operan con dispositivos Compraquí.
- Enviar y recibir dinero mediante PagoRUT.
- Pagar viajes en buses, Metro y MetroTren Nos a través de QR Red.
Asimismo, quienes cuenten con un teléfono Android compatible con tecnología NFC pueden utilizar BE Pay para efectuar pagos presenciales directamente con el celular.
También permite invertir y contratar productos
La CuentaRUT digital no solo sirve para pagos y transferencias. Los usuarios también pueden acceder a distintos productos financieros desde la aplicación o la banca en línea.
Entre ellos destacan:
- Inversiones en depósitos a plazo.
- Fondos mutuos.
- Ahorro previsional voluntario (APV).
- Apertura de Cuenta de Ahorro para la Vivienda.
- Apertura de Cuenta de Ahorro Premium.
Adicionalmente, desde la aplicación se pueden inscribir y pagar cuentas de servicios básicos, comprar pasajes de bus o tren mediante Kupos y solicitar el envío de una tarjeta física a domicilio.
Cabe mencionar que algunas transacciones específicas, como giros o compras en determinados comercios, podrían requerir métodos de autenticación adicionales o depender de la disponibilidad de los servicios asociados a la aplicación.
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