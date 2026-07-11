"Siempre confié en la verdad": Karen Paola celebra triunfo judicial contra doctor Pedro Vidal

11 jul. 2026 - 11:13 hrs.

Más de un año después de que se iniciara la disputa legal con el doctor Pedro Vidal, Karen Paola celebró que el caso llegó a su fin. La cantante contó en redes sociales que la justicia decretó el sobreseimiento definitivo de la querella presentada en su contra.

En la publicación, la artista aseguró que la resolución fue ratificada tanto por un Tribunal de Garantía como por la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo que afirmó que "este caso se cerró para siempre".

El origen de la disputa con el doctor Pedro Vidal

A través de su cuenta de Instagram, Karen Bejarano —su nombre real— recordó que la querella se originó en 2025 luego de que contó públicamente que tuvo una mala experiencia tras una operación de mamas con el doctor Vidal.

"Fue una historia de terror que me carga recordarla, porque realmente lo pasé mal, fue una carnicería y eso que la hice con un doctor súper mega famoso y conocido (...). Obviamente, les digo, no se operen con ese doctor, el doctor Vidal, no lo hagan, por favor, por favor, no lo hagan", contó en mayo de 2025.

En su reciente publicación, Karen Paola explicó que a raíz de esas declaraciones "me vi expuesta públicamente por una querella por supuestas injurias que interpuso contra mí el doctor Pedro Vidal. Todo esto, simplemente por haber tenido la valentía de alzar la voz y relatar un episodio personal, una vivencia traumática que me tocó vivir", escribió.

Vidal se querelló por el delito de injurias graves, solicitando una pena contra la artista de 61 a 540 días de reclusión menor en su grado mínimo y una multa de 6 a 10 UTM

"Siempre confié en la verdad"

La exintegrante de Mekano reconoció que el proceso judicial fue difícil y aseguró que sintió "mucha impotencia". Sin embargo, afirmó que siempre tuvo confianza en el resultado.

"Siempre confié en la verdad. Por eso hoy felizmente les puedo contar que se dictó el sobreseimiento definitivo de esta causa. La justicia determinó de forma clara que los hechos que yo conté no son un delito. Comunicar lo que vivimos, visibilizar traumas y sanar en voz alta jamás debería ser castigado", expresó.

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