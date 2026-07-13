Histórica librería de Santiago cierra una de sus sucursales y anuncia liquidación total

13 jul. 2026 - 11:28 hrs.

¿Qué pasó?

Una conocida cadena de librerías de Santiago anunció el cierre definitivo de una de sus sucursales y, como parte de su despedida, lanzó una liquidación con descuentos en miles de títulos para sus clientes.

Se trata de Librerías Contrapunto, que informó a través de sus redes sociales el cierre de su tradicional local ubicado en calle Huérfanos, en pleno centro de Santiago. Antes de bajar la cortina, la tienda está ofreciendo ofertas especiales en todo su catálogo.

La campaña ha despertado el interés de lectores que buscan aprovechar los últimos días de funcionamiento del recinto y acceder a libros a precios rebajados.

¿Qué sucursal está en liquidación por cierre?

Mediante una publicación en Instagram, Librerías Contrapunto comunicó la despedida de su sucursal de Huérfanos.

¡Últimos días en Huérfanos! "Nuestra librería de Huérfanos se despide y queremos celebrarlo contigo con descuentos imperdibles en toda la librería", señalaron.

Además, agregaron que habrá "miles de libros, oportunidades únicas y precios especiales que no volverán", invitando a los lectores a visitar el local antes de su cierre definitivo.

¿Dónde queda la sucursal y cuál es su horario?

La liquidación se está realizando en la sucursal de Calle Huérfanos 665, Local 1 (Subterráneo)

Los horarios de atención son los siguientes:

Lunes a viernes: de 09:00 a 19:00 horas.

Sábados: de 09:00 a 14:00 horas.

Domingos: cerrado.

Aunque la librería anunció que se trata de sus "últimos días", no informó la fecha exacta en que cerrará definitivamente sus puertas, por lo que hizo un llamado a quienes deseen aprovechar las ofertas a visitar el local lo antes posible. Algunos usuarios de redes sociales han realizado videos en que aseguran que estarán hasta el día 22 de julio.

Según informó la empresa, la liquidación incluye descuentos en toda la librería, con rebajas en miles de libros de distintas categorías.

La iniciativa busca despedir una de las sucursales más reconocidas de la cadena en Santiago, ofreciendo a los lectores la posibilidad de adquirir ejemplares con precios especiales antes del cierre definitivo del establecimiento.