El fin del sueño de nuevo mall que planeaba revolucionar el norte: De promesa comercial a disputa judicial

13 jul. 2026 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que prometía ser una revolución comercial y un polo de desarrollo para la comuna de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza judicial.

La Corte de Apelaciones de Iquique dictó un fallo unánime que sepulta de manera definitiva las aspiraciones del inconcluso Mall Las Américas y obliga a la empresa responsable a restituir una millonaria suma a quienes invirtieron en el proyecto.

Un sueño que se quedó en el papel

El proyecto del Mall Las Américas fue presentado con bombos y platillos en junio de 2021. La iniciativa contemplaba un ambicioso edificio de cuatro pisos emplazado en un terreno estratégico entre las avenidas Las Américas y Unión Europea.

El complejo prometía transformar la oferta de servicios local al incluir estacionamientos subterráneos, tiendas, un supermercado, salas de cine y un amplio patio de comidas, consignó DF.

El plan aseguraba conversaciones avanzadas con ópticas y farmacias. Incluso se le exhibió una proyección en 3D al alcalde Patricio Ferreira, prometiendo iniciar las obras en un plazo máximo de seis meses.

Sin embargo, los plazos estipulados pasaron de largo. El centro comercial debía ser entregado formalmente en agosto de 2025, para lo cual los trabajos de edificación debían arrancar a más tardar en agosto de 2023, algo que jamás ocurrió.

A este retraso se sumaron severos reveses técnicos y administrativos, como el rechazo en julio de 2024 de su estudio de impacto vial y la falta de un permiso de edificación aprobado por la Municipalidad de Alto Hospicio.

El vuelco judicial

Ante el evidente abandono del proyecto, un grupo de siete compradores decidió emprender acciones legales tras constatar que habían desembolsado montos que superaban el 50% del valor total de los locales.

Inicialmente, el Segundo Juzgado de Letras de Iquique rechazó la demanda civil el 7 de noviembre de 2025. No obstante, los afectados apelaron y la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Iquique revirtió el dictamen de primera instancia de forma unánime.

Devolución total por daño emergente

El tribunal concluyó de manera categórica que existió un contrato válido y un perjuicio económico directo debido al incumplimiento de la empresa de transportes e inversiones de los promotores.

Además, la propia sociedad demandada reconoció en el proceso que jamás se llegó a concretar la firma de los contratos definitivos de compraventa ni mucho menos la entrega material de los espacios comerciales.

Con estos antecedentes, la justicia acogió la demanda bajo el concepto de daño emergente y ordenó a la firma Transportes e Inversiones Generales Mamani y Choque Limitada devolver la totalidad de los dineros recaudados, una cifra que asciende a casi 307 millones de pesos.

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