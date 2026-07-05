Investigan caso de lactante de ocho meses que dio positivo a cocaína en Alto Hospicio: Presentaba severo cuadro convulsivo

05 jul. 2026 - 10:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía de Alto Hospicio, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), desarrolla intensas diligencias tras confirmarse el ingreso de un lactante de tan solo ocho meses al Hospital Regional de Iquique, cuyo organismo arrojó la presencia de cocaína.

El caso, que ya está en manos de la justicia, quedó al descubierto luego de que el personal médico del hospital denunciara el hecho debido a la gravedad de los exámenes de rigor.

El abandono en el centro asistencial

Todo comenzó cuando el bebé presentó un severo cuadro convulsivo. Ante la emergencia, fue trasladado hasta el hospital de Alto Hospicio por su progenitor y un acompañante. Sin embargo, la conducta de los adultos encendió las alarmas de las autoridades.

“Tras dejar al menor en el recinto hospitalario, el padre y el otro sujeto se van del lugar y se desconoce su paradero hasta el día de hoy”, detalló la fiscal subrogante, María Alejandra Jorquera.

Debido a la complejidad de su estado de salud, el lactante debió ser derivado de urgencia esa misma noche al Hospital Regional de Iquique. Fue allí donde un examen de orina realizado el pasado 3 de julio confirmó el peor escenario: Dio resultado positivo para cocaína.

Enigmático origen de la contaminación

Las autoridades judiciales admitieron que, por ahora, se desconoce por completo cómo la víctima pudo haber quedado expuesta a la sustancia ilícita, por lo que dar con el paradero de los padres es clave para el avance del caso.

Frente al evidente riesgo, la Fiscalía actuó con rapidez para garantizar la seguridad de la víctima y de su entorno familiar directo. Se solicitó formalmente al Juzgado de Familia una medida cautelar de protección, la cual fue acogida por el tribunal.

Por este motivo, se decretó "la prohibición absoluta de que ambos padres se acerquen a los niños", indicó el ente persecutor. Por otra parte, el lactante permanece hospitalizado bajo un estado de salud estable.

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