Falsos PDI protagonizaron robo en edificio en Independencia: Estaban armados e intimidaron a un conserje

05 jul. 2026 - 11:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento episodio mantiene en alerta a los vecinos de la comuna de Independencia. Durante la madrugada de este domingo, un grupo de aproximadamente cinco sujetos armados, vestidos con indumentaria clonada de la Policía de Investigaciones (PDI), irrumpió en un edificio residencial.

El "modus operandi" y la cercanía geográfica encendieron las alarmas, debido a las inevitables similitudes con el mediático secuestro y posterior homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Una violenta irrupción en la madrugada

El hecho ocurrió alrededor de las 04:00 horas. Utilizando la fachada de un procedimiento policial oficial, los delincuentes portaban chaquetas idénticas a las de la PDI.

Sin embargo, testigos y registros de cámaras de seguridad levantaron sospechas de inmediato al notar que los sujetos llevaban el rostro cubierto y pantalones de un color café que no correspondían al uniforme institucional.

Aprovechando la indumentaria, los falsos policías engañaron al conserje de turno para que les autorizara el acceso. Una vez dentro de la recepción, la situación escaló rápidamente.

El conserje fue intimidado con armas de fuego, golpeado y le robaron sus pertenencias. Terminó con lesiones que preliminarmente serían de carácter leve. Además, los antisociales causaron destrozos en el mobiliario e intentaron forzar varios accesos, dejando marcas visibles en las puertas del recinto.

Tras este hecho, personal de Carabineros arribó al sector cerca de las 06:30 horas para acoger la denuncia y comenzar los peritajes correspondientes.

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