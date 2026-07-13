Tesla apuesta por un nuevo negocio en Chile: Busca registrar dos marcas clave

13 jul. 2026 - 08:07 hrs.

¿Qué pasó?

Tesla continúa ampliando su presencia en Chile, pero esta vez con un foco que va mucho más allá de los vehículos eléctricos.

La compañía fundada por Elon Musk inició un proceso para registrar dos nuevas marcas en el país, vinculadas al almacenamiento de energía para hogares, empresas y proyectos de gran escala.

La solicitud fue presentada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) y busca proteger las denominaciones Powerwall y Megapack, dos de las tecnologías más importantes de la firma para el almacenamiento energético.

¿Qué son Powerwall y Megapack?

Las dos marcas que Tesla intenta registrar corresponden a sistemas de almacenamiento de energía con distintos usos.

Powerwall es una batería diseñada para viviendas y pequeños comercios. Su objetivo es almacenar la energía generada, por ejemplo, mediante paneles solares, para utilizarla cuando sea necesario o durante cortes del suministro eléctrico.

Por otro lado, Megapack está orientado a proyectos de gran escala. Se trata de un sistema de almacenamiento de alta capacidad pensado para empresas eléctricas y parques de energías renovables, permitiendo gestionar de forma más eficiente la energía producida.

El registro aún no está asegurado

El trámite, sin embargo, todavía no concluye. Según los antecedentes entregados por Diario Financiero, Inapi formuló observaciones de fondo al advertir que la palabra "Tesla" ya aparece en registros previos relacionados con baterías, cargadores y equipos tecnológicos.

Frente a ello, la empresa estadounidense respondió que las marcas deben analizarse en su conjunto y sostuvo que Powerwall y Megapack cuentan con elementos distintivos suficientes para diferenciarse de otros registros existentes.

Con los descargos ya presentados, será el Instituto Nacional de Propiedad Industrial el organismo encargado de resolver si los antecedentes entregados por Tesla son suficientes para conceder el registro de ambas marcas.

De obtener la aprobación, la compañía daría un nuevo paso en Chile al fortalecer su apuesta por el negocio del almacenamiento energético, un segmento que complementa su conocida oferta de vehículos eléctricos y que ha cobrado relevancia a nivel mundial en el desarrollo de energías limpias.

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