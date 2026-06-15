Rescatan a tres excursionistas extraviados en el Manquehuito: no tenían equipo para pasar la noche

15 jun. 2026 - 07:25 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fueron rescatadas durante las últimas horas luego de extraviarse mientras realizaban una ruta de trekking en el cerro Manquehuito, en la comuna de Vitacura. Los afectados fueron encontrados en buen estado de salud tras un operativo desplegado por equipos de emergencia.

La situación ocurrió durante la tarde del domingo y afectó a dos adultos y un adolescente, de nacionalidad peruana y francesa. El grupo había iniciado el ascenso cerca de las 14:30 horas con la intención de llegar a la cumbre del cerro.

Sin embargo, durante el trayecto perdieron la orientación y posteriormente no lograron encontrar la ruta de regreso, quedando atrapados en la montaña cuando ya comenzaba a caer la noche.

La oscuridad complicó el regreso

Ante la imposibilidad de descender por sus propios medios, los excursionistas se contactaron telefónicamente con equipos de emergencia para solicitar ayuda.

La alerta activó un operativo de búsqueda encabezado por Carabineros y Bomberos, quienes iniciaron labores de rastreo en el sector. La emergencia generó preocupación debido a las bajas temperaturas que se registran durante la noche en zonas de montaña y a que los afectados no contaban con equipamiento adecuado para permanecer en el lugar.

Temían un cuadro de hipotermia

El capitán de Carabineros, Boris Castillo, explicó que el procedimiento se desarrolló con especial rapidez debido a las condiciones climáticas adversas.

"Se le dio un poco de urgencia al procedimiento, ya que las condiciones climáticas de la noche en alta montaña se hacían un poco adversas. La idea era evitar un cuadro de hipotermia", señaló.

La autoridad agregó que los excursionistas "no andaban con equipo de montaña especializado para haber pasado la noche. Solamente mantenían equipo básico".

Fueron encontrados con síntomas de deshidratación

Finalmente, los tres afectados fueron ubicados y rescatados en buen estado de salud. Según informó Carabineros, únicamente presentaban signos de deshidratación producto de las horas que permanecieron extraviados.

Tras ser evaluados en un centro asistencial para descartar complicaciones médicas, fueron dados de alta y posteriormente trasladados a sus respectivos domicilios.