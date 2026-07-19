Más de 200 mil clientes sin luz por sistema frontal: Conoce cuáles son las regiones más afectadas

19 jul. 2026 - 06:32 hrs.

¿Qué pasó?

Continúan los efectos del sistema frontal que ha afectado en los últimos días a gran parte del país, con intensas lluvias, fuertes vientos, granizos y tormentas eléctricas. Como es usual con este tipo de fenómenos, se han registrado cortes de luz en miles de hogares.

Más de 200 mil clientes sin luz

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) permite saber en vivo cuáles son las zonas del país y la cantidad de clientes que están sin servicio ingresando al siguiente enlace.

A las 08:00 horas de este domingo, se reportan 207.001 clientes sin suministro eléctrico en todo el país, lo que significa que el 97,4% de los hogares sí cuenta con electricidad.

Revisa el estado de todas las regiones

Arica y Parinacota: 0

Tarapacá: 0

Antofagasta: 0

Atacama: 5.236

Coquimbo: 32.471

Valparaíso: 111.687

Región Metropolitana: 6.699

O'Higgins: 1.101

Maule: 2.342

Ñuble: 1.699

Biobío: 3.770

La Araucanía: 34.449

Los Ríos: 3.455

Los Lagos: 3.931

Aysén: 0

Magallanes: 0

Las regiones más afectadas

A las 08:00 horas de este domingo, 111.687 clientes sin luz corresponden a la región de Valparaíso. Asimismo, en la región de La Araucanía hay 34.449 clientes sin electricidad, mientras que Coquimbo concentra 32.471 afectaciones.

Por su parte, en la Región Metropolitana hay 6.699 casas sin luz.

Todo sobre Sistema frontal