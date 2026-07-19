Así se vivió desde un helicóptero el rescate de personas aisladas por el sistema frontal

19 jul. 2026 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la emergencia provocada por el sistema frontal en la zona norte del país, las cámaras de Meganoticias registraron desde el interior de un helicóptero de Carabineros el despliegue aéreo que se realiza para rescatar a personas aisladas en distintos sectores de la región de Coquimbo.

Las imágenes mostraron el sobrevuelo sobre el sector de El Trapiche, en la provincia del Limarí, donde las crecidas del río y la activación de quebradas han dejado a varias familias incomunicadas. En el registro también se observó el aterrizaje de una de las aeronaves para concretar un operativo de rescate.

Monitoreo y rescates desde el aire

Ambos helicópteros de Carabineros no solo realizaron monitoreos de las zonas más afectadas, sino que además participan en rescates y en el traslado de ayuda hacia localidades que permanecen aisladas producto del temporal.

En ese contexto, desde la aeronave se informó que Carabineros se dirigía a un punto donde se había recibido una denuncia por una persona aislada, con el objetivo de colaborar en las labores de rescate junto a los equipos de emergencia.

Minutos más tarde, las cámaras captaron el momento en que uno de los helicópteros aterrizó en El Trapiche para concretar el rescate de, al menos, una persona que permanecía aislada por la crecida del río Limarí. Mientras una aeronave descendía, otra continuó sobrevolando el sector para monitorear la emergencia y apoyar nuevas labores en la zona.

Un registro que muestra la magnitud de la emergencia

El Trapiche ya había sido escenario de una compleja emergencia durante la noche anterior, cuando una madre y sus dos hijos quedaron aislados sobre el techo de una vivienda tras la crecida del río Limarí. Debido a la falta de luz, no pudieron ser rescatados por aire y finalmente fueron auxiliados por un vecino que arriesgó su vida para cruzar el torrente.

Además del rescate, el registro permitió dimensionar desde el aire la magnitud de la emergencia.

Las imágenes mostraron la fuerza con la que bajaba el río Limarí, las quebradas activadas y la gran distancia entre las viviendas del sector, un escenario que dificulta el acceso por tierra y explica la importancia del despliegue aéreo para llegar hasta las personas afectadas.

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