"Es el último día de precipitaciones más intensas": Jaime Leyton entrega su pronóstico del tiempo para este domingo

19 jul. 2026 - 15:21 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de una relativa disminución en la intensidad de las lluvias durante la mañana de este domingo, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, anticipó que durante la tarde volverán a registrarse precipitaciones intensas en sectores de la zona norte, debido a un nuevo pulso asociado al río atmosférico que sigue afectando al país.

El especialista explicó que el fenómeno tendrá uno de sus momentos más importantes durante esta jornada, antes de comenzar a perder fuerza de manera gradual en los próximos días.

"Es el último día de precipitaciones más intensas"

Al revisar la proyección para las 19:00 horas, Leyton señaló que "vuelve un nuevo pulso" de precipitaciones, el que abarcará gran parte de la región de Coquimbo y se extenderá hacia sectores interiores.

"Lo que cambia ahora es la intensidad de la precipitación; comienza a afectar una gota más gruesa al final de esta jornada", explicó.

En ese contexto, el meteorólogo remarcó que "hoy día es el último día de precipitaciones más intensas, intensas con todas sus letras, con cantidades similares a lo que habíamos visto en días anteriores".

¿Cómo evolucionará el sistema?

Leyton indicó que las lluvias continuarán durante el lunes, aunque con una intensidad menor a la registrada durante este domingo.

"Comienza a ceder la intensidad", afirmó al revisar la proyección para las próximas horas, aunque advirtió que seguirá siendo importante observar el comportamiento de la isoterma cero, ya que influirá en la evolución de los caudales y en la crecida de los ríos durante el avance del sistema frontal.

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