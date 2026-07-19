"Inestabilidad post frontal": Aviso por tormentas eléctricas en la RM y otras cuatro regiones

19 jul. 2026 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de las intensas lluvias que se han registrado en diversas zonas del país, este domingo la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por "probables tormentas eléctricas" que podrían producirse en las próximas horas, y en los días que vienen, en la Región Metropolitana y otras cuatro regiones.

Según el sitio web del organismo, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

¿Dónde y cuándo se podrían producir las tormentas eléctricas?

De acuerdo a Meteorología, el fenómeno se produciría en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.

La medida estará vigente desde la tarde de este domingo 19 de julio hasta la noche del martes 21 del mismo mes, debido a una condición sinóptica de "frente frío e inestabilidad post frontal".

Mientras tanto, las precipitaciones han tenido una pausa en la zona centro y sur del país. En tanto, en la zona norte las lluvias se han comenzado a volver a presentar.

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