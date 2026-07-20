Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez: ¿Quién tiene prioridad para recibir el beneficio?

20 jul. 2026 - 08:00 hrs.

Un nuevo beneficio económico podría llegar a las familias si avanza la propuesta que actualmente se discute en el Congreso. Se trata del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, impulsado por el Gobierno como una medida para aliviar el impacto del costo de la vida.

La iniciativa considera un pago por cada hijo y está dirigida a los hogares de mayor vulnerabilidad, definidos según la información del Registro Social de Hogares. El monto depende de la cantidad de hijos y, para recibirlo, se deben cumplir ciertos requisitos.

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario del bono?

Los niños y niñas que dan el derecho al pago deben cumplir las siguientes condiciones:

Tener entre 0 y 13 años al 1 de junio de 2026.

Pertenecer al 80% de los hogares más vulnerables del país. El nivel socioeconómico se verificará mediante el Registro Social de Hogares.

¿Quién tiene prioridad para recibir el beneficio?

Este beneficio se entregará de forma automática según los registros del Estado. No será necesario postular de nuevo.

Además, el proyecto de ley define un orden de preferencia para determinar qué adulto recibe el depósito. El pago prioriza a las personas que ya cobran otros beneficios estatales por el niño o niña:

A continuación, el orden de preferencia:

Quien reciba actualmente el Subsidio Familiar (SUF).

Quien perciba la Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Quien sea beneficiario del subsidio para personas con discapacidad mental o física (artículo 35 de la ley N° 20.255).

Quien reciba las transferencias monetarias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

El jefe o jefa de hogar registrado en el sistema, en caso de que el menor no se encuentre en las situaciones anteriores.

¿Cuántos pagos podría recibir una familia?

El beneficio contiene una serie de normas que se deben respetar:

El monto es de $30.000 por cada niño o niña. Es decir, un hogar con dos menores que cumplan los requisitos recibirá un pago total de $60.000.

Es decir, un hogar con que cumplan los requisitos recibirá un pago total de Cada niño o niña generará un solo bono. El dinero no se duplicará si existen dos cuidadores que puedan solicitarlo.

El dinero que puedan solicitarlo. El bono se pagará en una sola cuota. Las instituciones que ya pagan los subsidios familiares vigentes realizarán los depósitos.

Las instituciones que ya pagan los subsidios familiares vigentes realizarán los depósitos. El monto no constituye renta ni remuneración legal , por lo que el dinero no tendrá descuentos de ningún tipo y no será tributable.

, por lo que el dinero de ningún tipo y no será tributable. Las familias tendrán un plazo máximo de 9 meses para cobrar el dinero desde que se emite el pago.

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