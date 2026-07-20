Frustran robo a casa de compensación en San Joaquín: Banda fue sorprendida haciendo un forado para ingresar a la bóveda

20 jul. 2026 - 07:25 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros logró frustrar el robo a una caja de compensación y concretar la detención de tres delincuentes, hecho ocurrido la noche del domingo en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana.

Realizaban forado para entrar a la sucursal

De acuerdo a información policial, el delito ocurrió en una sucursal de la Caja Los Héroes ubicada en avenida Vicuña Mackenna, a eso de las 22:00 horas.

Luego que se activara la alarma de seguridad de la empresa, Carabineros concurrió de inmediato al lugar, sorprendiendo a la banda en flagrancia, con herramientas alusivas a la comisión del robo.

Según los antecedentes, los tres delincuentes ingresaron por un espacio abandonado que estaba en arriendo, colindante con la caja de compensación.

Una vez dentro del terreno, comenzaron a realizar un forado en la pared de la sucursal, sin embargo, fue en ese momento cuando se activó la alarma y poco después llegó personal policial.

Los tres detenidos, dos chilenos y un brasileño, son todos mayores de edad y cuentan con antecedentes policiales por delitos de similares características. El extranjero contaba con orden de expulsión.