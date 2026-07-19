Homicidio frustrado en San Joaquín: Hombre recibió múltiples disparos mientras circulaba en vehículo

19 jul. 2026 - 04:09 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo, la Fiscalía ECOH se encuentra investigando un homicidio frustrado ocurrido en la comuna de San Joaquín, en el que un hombre de nacionalidad chilena resultó con múltiples heridas de bala.

El fiscal Ernesto González detalló que el equipo concurrió junto a la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur, hasta un hospital del sector sur de la capital.

Denuncia de Carabineros dio inicio a la investigación

Según explicó el persecutor, la Fiscalía tomó conocimiento del hecho "a que habríamos recibido una llamada telefónica, una denuncia de carabineros que daba cuenta que una persona se encontraba herida al interior del hospital y estaba siendo atendida por impactos balísticos en la vía pública".

Al llegar al recinto asistencial, los fiscales corroboraron la información: un hombre se encontraba recibiendo atención médica por diversas heridas de bala.

El ataque ocurrió mientras la víctima circulaba en auto

Respecto a las circunstancias del ataque, el fiscal González Durán señaló que "él se encontraba al interior de un vehículo transitando en la comuna de San Joaquín y en ese lugar él habría recibido múltiples disparos donde había resultado herido y posteriormente a ello fue trasladado hasta el hospital".

Aún no hay personas detenidas por este hecho.

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