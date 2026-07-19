Descuentos para comprar gas: Revisa cuánto puedes ahorrar con BancoEstado

19 jul. 2026 - 11:00 hrs.

Con la llegada de las bajas temperaturas, el gas se transforma en un elemento clave para miles de hogares. Ya sea para calefaccionar la casa, cocinar o calentar agua, su uso aumenta considerablemente en invierno, por lo que muchas familias deben ingeniárselas para afrontar este gasto.

En ese contexto, conviene estar atentos a los beneficios disponibles. Actualmente existen descuentos desde BancoEstado para la compra de cilindros de gas, lo que puede representar un importante ahorro en una época del año en que el consumo suele incrementarse.

Descuentos para la compra de gas en BancoEstado

Por ahora, sólo se aplican descuentos en la compra de cilindros Lipigas utilizando la aplicación LipiApp MiCilindro, disponible en tiendas App Store y Google Play.

A continuación podrás conocer el detalle:

Cilindro de 5 kg: $1.000 descuento

$1.000 descuento Cilindro de 11 kg: $2.500 descuento

$2.500 descuento Cilindro de 15 kg: $3.000 descuento

$3.000 descuento Cilindro de 45 kg: $7.000 descuento

Para validarlo, debes ingresar los 6 números de tu tarjeta antes de pagar. Adicionalmente, si pagas a través del botón BancoEstado, tienes $1.000 de descuento en el total de tu compra.

Son máximo 2 compras al mes y 2 cargas por compra, las cuales se pueden hacer mediante tarjetas de crédito y débito BancoEstado.

La promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Rutpay devolverá $7.000 del Cupón de Gas

Rutpay es una aplicación de BancoEstado orientada a clientes con CuentaRUT, diseñada para facilitar los pagos diarios desde el celular sin necesidad de usar tarjetas físicas.

Quienes tengan esta app y a través de ella canjeen por primera vez su Cupón de Gas podrán recibir la devolución de $7.000.

Para recibir este beneficio, deberán realizar posteriormente una compra por un monto igual o superior mediante la misma aplicación. En ese instante se abonará el monto asociado a la promoción.

Es decir, la devolución no se aplicará al canjear el cupón ni tampoco implica un descuento inmediato en la compra del cilindro.

También podrán acceder quienes hayan utilizado anteriormente parte del Cupón de Gas a través de otros canales, siempre y cuando aún mantengan saldo disponible y ocupen Rutpay por primera vez para realizar un nuevo canje.

La promoción estará vigente para canjes hasta el 31 de julio de 2026, y quienes accedan tendrán 30 días de corrido para usar la bonificación.

Para más información, puedes consultar en este link.

Todo sobre Gas de Chile