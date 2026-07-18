"Fue asesinado cobardemente": Presidente Kast tras confirmarse muerte de carabinero herido en Los Ríos

18 jul. 2026 - 14:54 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, el director general de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó la muerte del cabo primero Marco Cosme, uno de los dos funcionarios de la institución que fueron baleados el pasado miércoles en un operativo en la región de Los Ríos.

Tras confirmarse el deceso, el Presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió a la noticia, señalando que su administración se asegurará de que el responsable y sus cómplices enfrenten a la justicia.

¿Qué dijo el Presidente Kast?

"Ha fallecido Marcos Cosme Barquero, Cabo Primero de Carabineros. Tenía apenas 32 años. Fue asesinado cobardemente por un prófugo de la justicia que hasta ahora había vivido en completa impunidad", escribió el mandatario.

"Nos vamos a asegurar que este criminal pase el resto de su vida en la cárcel y que todos los que lo protegieron y encubrieron se hagan responsables", agregó Kast en el mensaje publicado en su cuenta de X (Twitter).

"No se olvidará su valentía"

Quien también se refirió a la muerte del cabo primero fue el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (REP), quien recordó que "Marcos Cosme Barquero murió buscando que el asesinato de un compañero no quedara impune. Fue herido durante el operativo de detención del último prófugo del crimen del cabo Eugenio Naín".

"El detenido nuevamente abrió fuego contra Carabineros en un acto miserable y cobarde. Fue herido y permanece bajo custodia. Ahora deberá responder ante la justicia, esperamos que sin ningún tipo de contemplación", añadió el secretario de Estado.

Por último, expresó que "Chile está con la familia de Marcos, sus seres queridos y toda la institución de Carabineros. No se olvidará su valentía, su entrega, ni la huella de servicio público que deja a todos los chilenos".

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