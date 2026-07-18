SHOA descarta tsunami para las costas de Chile tras sismo de magnitud 5.7 en la Base Frei

18 jul. 2026 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó un tsunami para las costas de Chile tras el fuerte temblor de magnitud 5.7 en la Base Frei, en la región de Magallanes.

A través de su sitio web, el SHOA indicó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

¿Dónde fue el fuerte temblor?

De acuerdo a los datos del Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor de magnitud 5.7 se registró a las 15:50 horas.

El epicentro del sismo se ubicó a 443 km al este de la Base Frei, en el territorio antártico de la región de Magallanes, con una profundidad de 30 km.

Por su parte, el SHOA cifró el movimiento telúrico en una magnitud de 5.6, ubicándolo a 458 km al este de la Base Frei.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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