"Tenemos agua limitada para unos días más": El testimonio de una de las familias aisladas en Rinconada de Los Andes

19 jul. 2026 - 16:46 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un video enviado a Meganoticias, Damián Flores dio a conocer la compleja situación que enfrentan dos familias que permanecen aisladas en el sector Quebrada, en Rinconada de Los Andes, luego de que un desprendimiento de tierra y las intensas lluvias dejaran completamente intransitable el camino de acceso.

De las tres familias que inicialmente se encontraban aisladas, una logró evacuar durante la jornada del sábado luego de que un alud inundara su vivienda. Sin embargo, las otras dos continúan en el lugar sin posibilidad de ingresar o salir. “Al no tener acceso, no podemos ingresar víveres, no podemos ingresar agua”, relató.

Flores explicó que “el acceso principal al proyecto se lo llevó el agua. Actualmente estamos sin un acceso, por lo cual estamos intentando conversar con un cementerio cercano y el Santuario de Santa Teresa para que nos puedan otorgar un acceso provisorio, que es lo más seguro por el momento. Acá las familias que estamos tenemos animales”.

Debido a ello, los vecinos buscan habilitar un paso temporal a través de un camino por el Santuario de Santa Teresa para poder abastecerse mientras se restablece la conectividad.

El vecino también advirtió que la situación comienza a ser crítica por la escasez de recursos. “Tenemos el agua limitada para unos días más, con lo cual estamos complicados”, señaló. Además, explicó que el temporal destruyó parte de la infraestructura donde mantenía a sus animales.

“Tengo dos chanchitas que se encuentran sueltas porque los corrales se destruyeron, desprendimiento del cerro también con agua. Acá tengo tres ovejas, las cuales también dependen de mi cuidado; de lo contrario, hubiéramos evacuado antes del temporal”.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para recibir apoyo. “Necesitamos ayuda de la municipalidad, de alguna autoridad que nos quiera colaborar generosamente a conseguir un acceso provisorio para poder abastecernos de los víveres básicos para poder subsistir”.

Además, sostuvo que “la directiva de los vecinos se ha intentado comunicar con la municipalidad, a lo cual dicen que no tienen manera de cómo ayudarnos hasta que pasen los temporales porque tienen otras prioridades por ahora”.

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