Muere padre de Lisandra Silva y modelo publica emotiva despedida: "Claro que creo en las almas gemelas. Tú eres la mía"

20 jul. 2026 - 12:07 hrs.

Un delicado momento personal atraviesa Lisandra Silva tras confirmar el fallecimiento de su padre, Carlos Silva, a los 77 años. La noticia fue dada a conocer por la propia modelo a través de sus redes sociales.

Para homenajearlo, la exchica reality compartió un emotivo video que repasa diversos momentos familiares junto a su progenitor. La publicación estuvo acompañada por un profundo mensaje que refleja la estrecha relación que mantenían.

"El mejor padre que una hija pudo tener"

En su dedicatoria, la empresaria repasó los valores que le heredó su progenitor y el rol fundamental que tuvo a lo largo de su vida.

"Fuiste el hombre más noble, honrado, bondadoso, luchador, incorruptible, honesto, trabajador, caballero, simpático, inteligente, culto, letrado y filósofo. Pero, por sobre todo, fuiste el mejor padre que una hija pudo tener", manifestó.

En esa misma línea, la cubana destacó la huella que dejó en sus nietos Noah y Leiah, frutos de su relación con el bailarín Raúl Peralta, asegurando que su legado continuará presente en la familia.

"Hasta el último aliento"

Horas más tarde, Lisandra publicó una fotografía sosteniendo la mano de su padre en el centro asistencial donde permanecía internado.

"Juntos hasta el final. Hasta el último aliento. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Vuela alto", escribió para acompañar la imagen.

Finalmente, la modelo despidió a su progenitor con un último mensaje: "Ya tu experiencia en el mundo físico terminó, pero sé que estarás con nosotros acompañándonos desde otro plano para siempre".

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