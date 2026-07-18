Sol, lluvia, tormenta eléctrica y hasta un arcoíris: Inestable clima marca la jornada en Pichilemu

18 jul. 2026 - 16:04 hrs.

¿Qué pasó?

Las cambiantes condiciones meteorológicas continúan siendo protagonistas en la zona centro-sur del país. En Pichilemu, región de O'Higgins, la jornada de este sábado ha estado marcada por una inusual combinación de sol, lluvia, tormentas eléctricas, ráfagas de viento e incluso la aparición de un arcoíris.

Con una temperatura cercana a los 11° C, el periodista Julio Ahumada explicó que el panorama ha cambiado constantemente durante el día, alternando entre precipitaciones intensas y breves momentos de cielo despejado.

"Es una constante de variantes, de quiebres aquí en la costa de Pichilemu. Salió el sol, de hecho acaba de abrir, pero siguen habiendo algunas pequeñas brisas acompañadas con estas precipitaciones. Hay cambios constantes acá en la región de O'Higgins" reportó Ahumada.

Ante el pronóstico de un nuevo sistema frontal que comenzará a afectar la zona durante este domingo y se extenderá hasta el lunes, comerciantes y vecinos ya iniciaron labores preventivas para enfrentar las condiciones climáticas.

Muchos locales comerciales reforzaron sus estructuras y realizaron reparaciones para minimizar posibles daños provocados por el viento.

Esto, considerando que durante el sistema frontal anterior se registraron ráfagas cercanas a los 100 km/h, las que provocaron voladuras de techos y diversos daños en la infraestructura.

Pese a las lluvias y al viento, la inestabilidad también dejó una postal llamativa en la costa de Pichilemu: un arcoíris apareció durante uno de los momentos en que el sol logró abrirse paso entre las nubes.

Todo sobre Sistema frontal